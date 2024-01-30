30 января 2024, 13:24

А думали — НЛО. Причину вспышек в небе, удививших жителей Щербинки, сняли на видео

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Яркие желто-зеленые вспышки в небе, удивившие жителей Щербинки и Подольска, по предварительным данным, стали следствием ЧП на подстанции на юге Москвы. Момент взрыва попал на видео.

Сообщения о непонятных вспышках появились в местных чатах утром 30 января. Очевидцы делились кадрами произошедшего и строили предположения об их происхождении.

Некоторые в шутку выдвинули версию об НЛО. Были и те, кто выразил уверенность, что вспышки связаны с аварией на высоковольтной линии.

«360» обращался за комментарием в МЧС Московской области. Но в пресс-службе сообщили, что информацию о случившемся не получали.


Коммунальные аварии
30 января 2024, 15:05
Задержание подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Подмосковье попало на видео
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Полицейские задержали в Долгопрудном двух несовершеннолетних, которых подозревают в диверсии на железнодорожном перегоне между станции Марк и Новодачная, где подожгли релейный шкаф. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По предварительной информации, для поджога злоумышленники использовали бутылку с горюче-смазочным материалом. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту порчи имущества.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали в Долгопрудном двух 17-летних подростков. На допросе несовершеннолетние признались, что решились на поджог за денежное вознаграждение, которое им предложил неизвестный в одном из мессенджеров.

Учитывая это обстоятельство, следственные органы переквалифицировали уголовное дело по статье о диверсии (281 УК РФ). На время расследования подростков отправили под стражу.

Ранее в Ярославской области задержали двух подростков , которые готовили теракт в здании военного суда.

Поджоги Полиция Долгопрудный
30 января 2024, 14:26
Появилось видео погони со стрельбой за подростком на «Жигулях» в Ленобласти
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Экипаж ДПС в результате погони со стрельбой задержал в Ленинградской области 14-летнего водителя, управлявшего «Жигули», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что автомобиль ВАЗ-2107 с тонировкой на лобовом стекле заметили на улице Карла Маркса в Тихвине. Инспекторы потребовали, что водитель остановился, но тот проехал мимо и попытался скрыться.

Сотрудники ДПС последовали за нарушителем, который доехал до Пикалева, а затем развернулся и направился в сторону Тихвина. Во время погони водителя неоднократно просили остановиться. Однако тот, совершая опасные маневры на дороге, игнорировал правоохранителей.

В итоге экипаж ДПС сделал предупредительный выстрел. На 439-м километре автодороги Вологда - Новая Ладога водитель не справился с управлением и въехал в снежный сугроб на обочине.

Правоохранители задержали нарушителя. Им оказался ученик восьмого класса одной из школ Тихвина. В салоне также находилась 15-летняя девочка и 14-летний мальчик. Никто из подростков не пострадал.

Всех школьников доставили в отдел полиции, куда пригласили их законным представителей. Полицейские выяснили, что несовершеннолетний втайне от мамы взял ключи от «Жигулей» и поехал покататься с друзьями.

В отношении водителя-нарушителя составили административный протокол. Родителей всех подростков привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей во воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Салехарде полицейские устроили погоню за водителем, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Стрельба Ленинградская область Водители Полиция
30 января 2024, 14:05
Писателя Ивана Оганова нашли мертвым в московской квартире
РИА «Новости»
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Писателя Ивана Оганова нашли мертвым в его московской квартире. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, 29 января знакомый прозаика сообщил в полицию, что 80-летний мужчина долгое время - с 10 числа - не выходит на связь. Он подчеркнул, что писатель жаловался ему на плохое самочувствие.

Прибывшие по месту жительства писателя полицейские вскрыли дверь и нашли Оганова мертвым. Следов насильственной смерти они не обнаружили, однако назначили необходимые экспертизы.

Иван Оганов родился в Тбилиси в 1943 году. Он стал автором романов «Песни об умерших детях», «Опустел наш сад», «Песнь виноградаря осенью».

Ранее драматург Александр Гельман рассказал «360» о своем состоянии после аварии в Москве. Сценариста сбила машина у здания Театра имени Пушкина, когда он переходил дорогу.

Писатели Москва
30 января 2024, 13:58
Власти Москвы опровергли сообщения о взрыве на подстанции в Щербинке
Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Информация о каких-либо происшествиях на подстанции в Новой Москве, в том числе взрывах и возгораниях, не соответствует действительности. Опровержение опубликовала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) в Telegram-канале.


По информации коммунальщиков, на опубликованном видео показаны кадры короткого замыкания кабеля. ЧП удалось оперативно устранить. Оно никак не повлияло на энергоснабжение жителей.

В пресс-службе московских железных дорог добавили, что все подстанции, обеспечивающие энергоснабжением линии МЦД и радиальные направления, работают в штатном режиме.

Утром 30 января жители Щербинки и Подольска увидели в небе яркие желто-зеленые вспышки. Очевидцы предположили, что это было связано с аварией на подстанции на Симферопольском шоссе.

«Все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением», - заявили в пресс-службе КГХ.

Подольск Взрывы Видео Дороги МЦД Москва

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