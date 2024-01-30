А думали — НЛО. Причину вспышек в небе, удививших жителей Щербинки, сняли на видео

Экипаж ДПС в результате погони со стрельбой задержал в Ленинградской области 14-летнего водителя, управлявшего «Жигули», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что автомобиль ВАЗ-2107 с тонировкой на лобовом стекле заметили на улице Карла Маркса в Тихвине. Инспекторы потребовали, что водитель остановился, но тот проехал мимо и попытался скрыться.

Сотрудники ДПС последовали за нарушителем, который доехал до Пикалева, а затем развернулся и направился в сторону Тихвина. Во время погони водителя неоднократно просили остановиться. Однако тот, совершая опасные маневры на дороге, игнорировал правоохранителей.

В итоге экипаж ДПС сделал предупредительный выстрел. На 439-м километре автодороги Вологда - Новая Ладога водитель не справился с управлением и въехал в снежный сугроб на обочине.

Правоохранители задержали нарушителя. Им оказался ученик восьмого класса одной из школ Тихвина. В салоне также находилась 15-летняя девочка и 14-летний мальчик. Никто из подростков не пострадал.

Всех школьников доставили в отдел полиции, куда пригласили их законным представителей. Полицейские выяснили, что несовершеннолетний втайне от мамы взял ключи от «Жигулей» и поехал покататься с друзьями.

В отношении водителя-нарушителя составили административный протокол. Родителей всех подростков привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей во воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Салехарде полицейские устроили погоню за водителем, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.