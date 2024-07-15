Замедляющий старение продукт обнаружили ученые
Преждевременное старение, деменцию и ухудшение памяти можно предотвратить при помощи антиоксидантов.
Они содержатся в ягоде, выяснили зарубежные исследователи.
Специалисты предлагают обратить внимание на чернику, источник мощного антиоксиданта ликопина - арбуз, а также насыщенный ресвератролом виноград. В некоторых сортах винограда присутствуют еще и полифенолы, улучшающие память.
Кроме того, отличными источниками натуральных витаминов являются привычные нам малина, смородина, клубника, голубика.