15 июля 2024, 16:43

Замедляющий старение продукт обнаружили ученые

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Преждевременное старение, деменцию и ухудшение памяти можно предотвратить при помощи антиоксидантов.

Они содержатся в ягоде, выяснили зарубежные исследователи.

Специалисты предлагают обратить внимание на чернику, источник мощного антиоксиданта ликопина - арбуз, а также насыщенный ресвератролом виноград. В некоторых сортах винограда присутствуют еще и полифенолы, улучшающие память.

Кроме того, отличными источниками натуральных витаминов являются привычные нам малина, смородина, клубника, голубика.

12 июля 2024, 15:12
Стало известно, к чему может привести хронический насморк
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Обычный насморк может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом"АиФ" предупредил врач Илья Антонов.

Дело в том, что хроническая форма насморка вызывает течение слизи и ее скопление в носоглотке. В таком случае человек вынужден дышать ртом. В случае, если насморк проявляется в детстве, у ребенка есть риск неправильного формирования костей черепа. Кроме того, у таких малышей нагрузка жевательных мышц распределяется неверно.

Также насморк может негативно влиять на процессы мозговой деятельности. Заболевание также приводит к неправильному прикусу, потере зубов и воспалительным процессам в ротовой полости.

12 июля 2024, 14:50
Врач назвала самый лучший напиток для жаркой погоды
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В жаркую погоду лучше всего пить столовые минеральные воды, некрепкий чай, домашние лимонады и квас. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

"Самый приоритетный напиток в жару - питьевая вода. Но, учитывая то, что мы при повышенном потоотделении теряем еще и некоторые минеральные вещества, то желательно пить столовые минеральные воды", - указала она.

По ее словам, такой напиток помогает поддерживать водно-электролитный баланс. На организм также хорошо влияет и некрепкий зеленый чай, а также напитки домашнего приготовления.


11 июля 2024, 14:10
Блогеров предложили поставить на учет в Роскомнадзор
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Блогеров с аудиторией свыше тысячи человек, могут обязать встать на учет в Роскомнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передал ТАСС.

Сейчас по закону, информация, которую распространяют без использования СМИ, должна иметь сведения о ее обладателе или распространителе.

Однако теперь это требование могут конкретизировать и "распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья аудитория превышает тысячу человек.


10 июля 2024, 14:49
Врач раскрыла, в чем опасность картофеля фри
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Потребление картофеля фри повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала РИА «Новости».

"Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете", - пояснила врач.

Врач отметила, что такими свойствами обладает картофель фри из ресторанов общепита. Дело в том, что в таких местах масло для фритюра меняют крайне редко. Калошина указала, что жирная пища в целом вредна для организма, но ею можно побаловать себя изредка.

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