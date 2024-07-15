Замедляющий старение продукт обнаружили ученые

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Они содержатся в ягоде, выяснили зарубежные исследователи.

Специалисты предлагают обратить внимание на чернику, источник мощного антиоксиданта ликопина - арбуз, а также насыщенный ресвератролом виноград. В некоторых сортах винограда присутствуют еще и полифенолы, улучшающие память.



Кроме того, отличными источниками натуральных витаминов являются привычные нам малина, смородина, клубника, голубика.