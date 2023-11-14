Юлия Пересильд появилась на публике с Евгением Цыгановым

Премьера фильма, режиссером которого выступила Оксана Бычкова, прошла в московском кинотеатре "Художественный".

В этот раз Юлия Пересильд пришла на мероприятие без второй половинки -Михаила Тройника. Для появления на публике актриса выбрала строгий черный костюм. Звезда фильма "Вызов" дополнила его туфлями-лодочками и сумкой.

Евгений Цыганов приехал в кинотеатр вместе с женой – актрисой Юлией Снигирь.



На красной дорожке две Юлии с удовольствием фотографировались вместе. Снигирь выбрала строгий образ. Перед камерами она появилась со свободно распущенными волосами, в длинном черном платье с сетчатой вставкой в зоне декольте.

Фильм "Нина" расскажет историю женщины, у которой есть муж, ребенок и любимая работа. Однако ее идиллию нарушит один звонок из прошлого. Сама Пересильд назвала эту картину "тонким, нежным и очень честным кино".