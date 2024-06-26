Всего полгода. Ученые назвали два тревожных сигнала рака

Ученые проанализировали жалобы пациентов, после которых через несколько месяцев у них выявляют рак толстой кишки, сообщила "Российская газета".

В ходе исследования специалисты оценили данные около 25 млн пациентов моложе 50 лет. До постановки диагноза "рак кишечника" на ранней стадии они отмечали боль в животе, а также кровяные выделения при походе в туалет, нарушение стула. У некоторых, помимо этого, отмечалась потеря аппетита и анемия.



