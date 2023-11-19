«Время и усилие». Сваха Сябитова рассказала Бузовой секрет, как найти избранника
По словам Сябитовой, женщине важно уделить время для поиска избранника.
Также современная дама должна заботиться о себе и собственном счастье.
«Потому что найти мужа - это как найти хорошую работу; и собеседования - как свидания, на это нужно и время, и усилие, и деньги, в том числе», – отметила Сябитова.По ее мнению, Бузова слишком много времени тратит на карьеру. Из-за этого артистка забывает про личное счастье. Также телеведущая обратила внимание на успехи певицы. По ее словам, Ольга многого достигла самостоятельно и это похвально.
Ранее стало известно, что Бузова и ее бывший возлюбленный певец Давид Манукян (известный под псевдонимом Дава) вместе они отправились на съемки нового шоу «Сокровища императора» в Китай. Источник издания StarHit отметил, что несмотря на это шансы на воссоединение звездной пары крайне малы, так как недавно Дава объявил о начале новых отношений с другой девушкой.