19 ноября 2023, 04:41

«Время и усилие». Сваха Сябитова рассказала Бузовой секрет, как найти избранника

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По словам Сябитовой, женщине важно уделить время для поиска избранника.

Также современная дама должна заботиться о себе и собственном счастье.

«Потому что найти мужа - это как найти хорошую работу; и собеседования - как свидания, на это нужно и время, и усилие, и деньги, в том числе», – отметила Сябитова.

По ее мнению, Бузова слишком много времени тратит на карьеру. Из-за этого артистка забывает про личное счастье. Также телеведущая обратила внимание на успехи певицы. По ее словам, Ольга многого достигла самостоятельно и это похвально.

Ранее стало известно, что Бузова и ее бывший возлюбленный певец Давид Манукян (известный под псевдонимом Дава) вместе они отправились на съемки нового шоу «Сокровища императора» в Китай. Источник издания StarHit отметил, что несмотря на это шансы на воссоединение звездной пары крайне малы, так как недавно Дава объявил о начале новых отношений с другой девушкой.
19 ноября 2023, 04:48
«Вообще неинтересно». Лариса Гузеева сравнила Харламова с аутистом
Кинопоиск
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Телеведущая Лариса Гузеева сравнила шоумена и актера Гарика Харламова с аутистом. О своих впечатлениях от работы с комиком звезда рассказала на проекте «Кстати».

Актриса снялась с шоуменом в фильме «Теща», который появится 30 ноября на экранах российских кинотеатров. По ее словам, Харламов всегда приходил на съемочную площадку очень подготовленным. Артист быстро соображал и демонстрировал высший профессионализм в своем деле.

«Он золотой. Он солнце… Мне кажется, Гарику вообще неинтересно все, что до команды мотор, до выхода на сцену и после. Он как аутист в этом смысле… Вот он, например, ни разу не пришел не готовый на съемку. Он ни разу не тупил там с текстом», – заявила Гузеева.

По словам телеведущей, иногда Харламов опаздывал на съемки. Знаменитость мог не появляться 8-9 часов. Однако из-за его хорошей игры и вовлеченности в процесс подобные пропуски не очернили впечатления звезды.

17 ноября 2023, 13:42
Михалков отказался обсуждать поездки Пугачевой в Россию
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Беседа режиссера с представителями СМИ состоялась на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Журналисты поинтересовались его мнением касаемо путешествий Пугачевы.

"Она мне не интересна. Я не вагоновожатый!", - заявил режиссер.

Он признался, что уже давно не следит за жизнью Пугачевой. Михалков также пожелал российской исполнительнице крепкого здоровья.

Алла Пугачева с семьей покинула Россию и переехала в Израиль. Однако после начала палестино-израильского конфликта супруги вместе с детьми отправились на Кипр.

В начала ноября примадонна российской эстрады на короткое время вернулась домой. Фанаты ее поездки встретили неоднозначно.

15 ноября 2023, 14:05
Петров и Аронова вернутся на экраны в фильме "Лед 3"
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Первый трейлер продолжения известной российской мелодрамы "Лед 3" появился в интернете. Зрители увидят на экранах полюбившихся актеров Марию Аронову и Александра Петрова.

Спортивная кинокартина о фигурном катании станет продолжением вышедших в 2018-м и 2020-м годах фильмов. Помимо старого состава - Ароновой и Петрова - зрители увидят Анну Савранскую и Степана Белозерова.

В третьей части фильма зрители увидят продолжении истории о дочери фигуристки Надежды Лапшиной и хоккеиста Александра Горина. Юная спортсменка, как и ее мама, мечтает принять участие в "Кубке Льда". Однако ее отец против спортивной карьеры дочери. Мужчина всеми силами пытается защитить ее от любых трудностей, а также от дерзкого спортсмена из Москвы.

Создатели третьей части "Льда" поставили перед собой цель передать атмосферу и восстановить волшебный настрой предыдущих фильмов. Премьера картины состоится в День всех влюбленных - 14 февраля 2024 года.


15 ноября 2023, 13:26
Пуанты Плисецкой и пиджак Жириновского выставят на торги
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Редкие издания, необычные предметы и культовое фото выставили на торги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Российский аукционный дом (РАД).

Аукцион пройдет 23 ноября. Среди лотов - пиджак политика Владимира Жириновского и пуанты балерины Майи Плисецкой.

В комплекте с пиджаком, по данным РАД, будет идти сопроводительное письмо, подписанное лично Жириновским. Начальная цена на предмет из гардероба знаменитого политика составляет 200 тысяч рублей.

На пуантах известной русской балерины Майи Плисецкой есть ее автограф шариковой ручкой. Балетные туфли выполнены из атласа, хлопка и кожи. На следах обуви есть небольшие потертости. Кроме того, на одном из пуантов есть значок Большого театра. В начале 1950-х годов балерина лично подарила их артисту Большого театра Павлу Матвееву. Начальная цена танцевальной обуви составляет 70 тысяч рублей.

В общей сложности на торги выставили 224 лота. Среди них - уникальные издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, а также автографы, гравюры, живопись и произведения декоративно-прикладного искусства.

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