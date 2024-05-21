Врачи предупредили об опасных последствиях быстрого похудения
Стремительное снижение веса может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Об этом LIFE рассказал доктор Евгений Белоусов.
Потеря веса за короткое время может спровоцировать камни в желчном пузыре, предупредил он. Вся проблема этого недуга заключается в том, что у него отсутствуют долгосрочные симптомы.
"Зачастую ЖКБ является следствием голодания или строгих ограничительных диет", - уточнил доктор.
В группе риска - люди с наследственной предрасположенностью к этой проблеме. Кроме того, с ЖКБ часто сталкиваются женщины на фоне гормонального дисбаланса и те пациенты, которым удалили желчный пузырь.