21 мая 2024, 13:47

Врачи предупредили об опасных последствиях быстрого похудения

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Стремительное снижение веса может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Об этом LIFE рассказал доктор Евгений Белоусов.

Потеря веса за короткое время может спровоцировать камни в желчном пузыре, предупредил он. Вся проблема этого недуга заключается в том, что у него отсутствуют долгосрочные симптомы.

"Зачастую ЖКБ является следствием голодания или строгих ограничительных диет", - уточнил доктор.

В группе риска - люди с наследственной предрасположенностью к этой проблеме. Кроме того, с ЖКБ часто сталкиваются женщины на фоне гормонального дисбаланса и те пациенты, которым удалили желчный пузырь.


21 мая 2024, 14:12
Британка поехала в отпуск мечты и подхватила лихорадку денге
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Британская туристка Дебра Морган побывала в отпуске на Бали. Во время отдыха она подхватила опасный вирус. О его последствиях она рассказала Daily Mail.

Морган рассказала, что хорошо провела отпуск и вернулась в Великобританию. Однако после 18-часового перелета она почувствовала недомогание, но списала его на усталость. Проснувшись утром, она почувствовала себя плохо. Морган вспомнила, что не могла согреться, а ее кожа и тело болели.

Обратившись в больницу, Дебра узнала, что подхватила на Бали лихорадку денге.

«Это худшее, через что мне когда-либо приходилось пройти», - описала женщина свое состояние.

Она провела в больнице неделю и принимала антибиотики из-за высокой температуры тела - 39 градусов.

20 мая 2024, 15:09
Кейт Миддлтон столкнулась с побочными эффектами химиотерапии
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон страдает от поражения кожи и костного мозга. Всему виной - химиотерапия, сообщило издание RadarOnline.

Сейчас принцесса и ее семья, трое детей и супруг принц Уильям, находятся в полной изоляции в Кенсингтонском дворце. Информация о ее лечении держится в тайне. Однако известно, что курс химиотерапии истощил Миддлтон.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца», - поделился с изданием источник.

Курс химиотерапии принцесса начала 22 марта. Позднее стало известно, что операцию на брюшной полости принцессы поручили медикам из римской клиники Gemelli.

26 апреля 2024, 16:25
Невролог раскрыл две причины раннего старения
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Накопленные в клетках повреждения провоцируют старение. Об этом невролог Бретт Осборн рассказал в интервью Fox News.

Наиболее распространенной причиной раннего старения является курение. Люди с этой вредной привычкой больше других попадают в больницу. Вся причина в том, что химические вещества в сигаретах влияют не только на зубы и легкие, но и на весь организм.

Также, по словам Осборна, старение ускоряется из-за длительного воздействия ультрафиолета. Он отметил, что прямые солнечные лучи повреждают ДНК кожи, из-за чего увеличивается риск рака, кожа начинает провисать и покрываться морщинами. Главный способ защитить себя, отметил врач, это пользоваться солнцезащитными кремами.


24 апреля 2024, 16:52
Врач назвала вредный для организма завтрак
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Правильный завтрак должен составлять из белков, полезных жиров и сложных углеводов. Однако россияне предпочитают популярные "быстрые" завтраки, которые могут навредить здоровью, рассказала "Газете.Ru" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева.

Она отметила, что самый распространенный вредный завтрак - это бутерброды из белого хлеба, колбасы, ветчины, карбонада, сыра и сливочного масла.

"Такой завтрак быстро насытит организм калориями, повысит уровень глюкозы, инсулина и жира в крови", - пояснила она.

Бутерброд на завтрак, заметила врач, не даст длительного чувства насыщения и не будет являться источником клетчатки, витаминов, минералов и других жизненно важных элементов для нашего организма.

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