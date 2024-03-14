14 марта 2024, 16:55

Врачи назвали продукты, которые убивают почки

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Человек может сохранить свои почки здоровыми, если откажется от чрезмерного употребления мяса и молока.

Человек может сохранить свои почки здоровыми, если откажется от чрезмерного употребления мяса и молока. Об этом рассказали телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман, передал aif.

«Холод почкам не вредит, они глубоко-глубоко внутри находятся, за кишечником, в тепле, так что застудить почки невозможно», - пояснила Малышева.

Хуже всего на почках отражаются некоторые болезни - сахарный диабет, гипертония. Также в зоне риска находятся люди, которые страдают от ожирения. В связи с этим медик призвал с осторожностью употреблять щавель, молочные продукты и мясо.


14 марта 2024, 16:32
Жрать не на что. Лолита пожаловалась на маленькую пенсию
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Популярная российская певица Лолита Милявская получает крайне маленькую пенсию. Ее размер артистка назвала на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ.

Артистка призналась, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей. Такая выплата, по ее словам, является "копеечной" с учетом всех налогов.

"Ну как бы... В прошлом году, по-моему, 10 млн, не меньше, заплатила налогов. Ну на 23 тысячи я могу заплатить квартплату, жрать бы мне не на что было", - сказала певица.

Кроме того, Милявская призналась, что ее коллектив работает без зарплаты уже на протяжении двух месяцев. Такие трудности объясняются тем, что после отмены концертов прекратились все выплаты. Однако никто из ее коллектива за это время не уволился.

14 марта 2024, 16:11
Врач назвал продукты, которые помогут справиться с ожирением
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Употребление специально обогащенных продуктов поможет бороться с ожирением, заявил радио Sputnik академик РАН Виктор Тутельян. Решить эту проблему при помощи обычных продуктов невозможно, подчеркнул он. Это объясняется тем, что полезные вещества, необходимые для человека, растворены в целой матрице продуктов. Чтобы получить их, нужно много есть, отмети академик.

"Много есть – это излишняя калорийность рациона", – добавил Тутельян.

По его словам, справиться с эпидемией ожирения помогут специальные обогащенные продукты. Они уже есть на прилавках российских магазинов. Академик также призвал россиян изменить подход к выбору товаров и начать изучать этикетки.


13 марта 2024, 16:43
Три копеечных продукта для здорового сердца назвали россиянам
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Нормальную работу сердечно-сосудистой системы помогают поддерживать не только витамины и микроэлементы, но и фитонциды. Эти вещества содержатся в некоторых овощах и фруктах, рассказала порталу здоровое-питание.рф эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Среди главных источников фитонцидов находятся лук, чеснок и клюква. Однако их чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем. Лук и чеснок, отметила Савкина, можно просто использовать при приготовлении различных блюд. Оптимальная порция употребления клюквы в сутки составляет 100 грамм.

13 марта 2024, 16:29
Ученые нашли связь между кишечником и алкоголизмом
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Нарушение баланса микрофлоры кишечника может спровоцировать развитие алкоголизма. К такому выводу пришел микробиолог из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэй, сообщила "КП".

Согласно одной из версий, озвученных ученым, определенную роль в развитии тяги к алкоголю может сыграть избыток грибка Candida albicans в кишечнике. По другой теории нарушение микробиома кишечника может привести к тому, что мозг будет получать неправильные сигналы. Именно это, по мнению ученых, может вызывать желание употреблять алкоголь.

Еще одной причиной, по которой человек может испытывать тягу к спиртным напиткам, может стать повышенная проницаемость стенок кишечника. Через такие "дыры" бактерии могут попадать в кровь и вызывать воспаления. Они, в свою очередь, повышают склонность к алкоголизму.


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