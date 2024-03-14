Врачи назвали продукты, которые убивают почки

Человек может сохранить свои почки здоровыми, если откажется от чрезмерного употребления мяса и молока. Об этом рассказали телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман, передал aif.

«Холод почкам не вредит, они глубоко-глубоко внутри находятся, за кишечником, в тепле, так что застудить почки невозможно», - пояснила Малышева.



Хуже всего на почках отражаются некоторые болезни - сахарный диабет, гипертония. Также в зоне риска находятся люди, которые страдают от ожирения. В связи с этим медик призвал с осторожностью употреблять щавель, молочные продукты и мясо.



