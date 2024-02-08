Врачи назвали продукты, которые помогут в борьбе с жиром

Об этом диетологи сообщили "Российской газете".

Регулярное употребление порции квашеной корейской капусты под названием кимчи может снизить риск ожирения на 11%. Диетологи объяснили, что это низкокалорийный продукт, богатый пищевыми волокнами и молочнокислыми бактериями, а также витаминами и полифенолами.

Кроме того, в рацион следует включить белое мясо, рыбу, красное мясо, фасоль и яйца. Снизить количество жира также может помочь средиземноморская диета.



