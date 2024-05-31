31 мая 2024, 14:28

Врачи назвали новое опасное последствие ковида

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У человека, который перенес ковид, в будущем могут появиться проблемы с щитовидной железой. Об этом заявила завлаборатории Евгения Зяблицкая.

"Несмотря на то, что пандемия стихла, этот вопрос актуален, потому что заболевания щитовидной железы иногда развиваются через 3-5 лет после воздействия на организм фактора, который может их инициировать", - привел ее слова ТАСС.

Зяблицкая добавила, что патология щитовидной железы всегда была более характерной для женщин. В период разгара пандемии эта тенденция сохранилась, но количество обратившихся за помощью мужчин существенно выросло.

В период с 2023 года врачи начали выявлять намного больше опухолей щитовидной железы, но чаще всего их размер составляет до 1 см.

29 мая 2024, 14:30
Верхний сад Петергофа откроют спустя 4 года
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Реставрацию Верхнего сада государственного музея-заповедника "Петергоф" завершили. Работы здесь проводили на протяжении 4 лет, сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Для посетителей обновленное пространство откроют 31 мая. Посещение сада останется бесплатным.

Реставрация сада длилась с 2020 года. Ее разбили на три этапа. Первая стадия подразумевала восстановление исторического коллектора, питающего фонтаны центральной части Нижнего парка, бассейнов и водоводов фонтанов "Межеумный" и "Дубовый". На втором и третьем этапе реставраторы обновляли газоны, цветники и малые архитектурные формы.

29 мая 2024, 14:20
Ученые нашли способ победить диабет
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Ученые открыли способ лечения сахарного диабета, который позволяет полностью победить заболевание. Об этом сообщил The Sun.

Группа китайских ученых использовала клетки крови пациента для создания стволовых клеток. Позже их преобразовали в клетки, вырабатывающие инсулин.

Больной диабетом согласился на лечение в 2021 году. Уже в следующем мужчина полностью отказался от лекарств.

В течение 11 недель после этого пациент отказался от инъекций, а затем на протяжении 12 месяцев сокращал прием пероральных препаратов.

28 мая 2024, 14:00
Врач предостерег от употребления воды с лимоном натощак
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Употребление воды с лимоном на голодный желудок может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом порталу "Доктор Питер" заявил гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Он отметил, что несмотря на ряд полезных свойств этого напитка, он может навредить. Дело в том, что вода с лимоном на голодный желудок может повысить его кислотность.

"Это может привести к дисбалансу слизистой оболочки, особенно у лиц, страдающих гастритом или язвенной болезнью", - отметил Садыков.

Он посоветовал заменить такой напиток на простую воду, особенно если у человека есть аллергия на цитрусовые или предрасположенность к указанным заболеваниям.

28 мая 2024, 13:46
Россия может возобновить прямое авиасообщение с Бали
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Индонезия уже в этом году может возобновить прямое авиасообщение между Россией и Бали. Такое заявление сделал министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно в ходе брифинга.

По его словам, Индонезия пытается возобновить прямые рейсы с РФ на протяжении двух лет. Сейчас этот вопрос находится на согласовании в Минтрансе.

Как отметил министр, до 90% российских туристов знакомы с Бали, и для многих направление входит в число основных для отдыха. Россияне, по оценкам индонезийского Минтуризма, обычно отправляются на Бали с семьей.


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