08 июля 2024, 15:34

Врачи назвали необычные свойства мороженого

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Мороженое содержит в себе намного больше кальция и белка, чем другие продукты.

Кроме того, это десерт не провоцирует сильные "скачки" сахара в крови. Об этом изданию Daily Mail рассказали диетологи из США Шелли Боллс и Стефани Ван'т Зелфден.

Доктор Боллс отметила, что две трети чашки молочного мороженого содержат около 12% от рекомендуемой для взрослого человека суточной нормы кальция.

Благодаря оптимальному сочетанию жиров и белков мороженое не провоцирует слишком резкого увеличения концентрации глюкозы в крови. Предотвращение таких колебаний уровня сахара снижает риск развития диабета и болезней сердца.


08 июля 2024, 15:26
Быструю утомляемость назвали симптомом опасных заболеваний
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Быстрая и регулярная утомляемость может указывать на ряд опасных заболеваний. Об этом заявил профессор Российского биотехнологического университета и доктор медицинских наук Григорий Флакс.

По его словам, самая распространенная причина неприятных симптомов - дефицит железа.

"Как правило, с жалобами на утомляемость обращаются к неврологу, а при дальнейшем обследовании можно обнаружить заболевания в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, фтизиатрии, урологии, эндокринологии, онкологии", - привело его слова РИА "Новости".

Специалист отметил, что быстрая утомляемость считается вполне естественной реакцией организма на перегрузки.

04 июля 2024, 14:30
Диетолог предупредила о вреде шашлыка
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В жаркую погоду организм человека бросает все силы на приспособление к высоким температурам. В таких условиях он с трудом переваривает жареное мясо. Летом лучше всего употреблять рыбу и морепродукты, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" диетолог Нурия Дианова.

"Хуже усваивается жирная, жареная, фастфуд. Мясо - баранина, говядина, свинина. Так как организм борется с выравниванием температуры, то там ему не до процессов пищеварения тяжелой пищи", - пояснила она.

Из всех видов белковой пищи, заметила врач, лучше всего усваиваются омлеты, морепродукты и рыба. Это объясняется тем, что в них нет соединительно-тканных волокон, как в мясе.

04 июля 2024, 13:36
Названы продукты, которые нельзя есть натощак
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Завтрак является важнейшим приемом пищи. Однако далеко не все продукты подходят для употребления натощак, рассказала "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

Не стоит пить кофе натощак. Данный напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую.

Также лучше отказаться от белого хлеба, сдобы и выпечки. Каши быстрого приготовления, заметила она, тоже нельзя назвать полезным завтраком. Этот продукт подвергается сильной обработке и теряет полезные свойства. Кроме того, такие каши насыщают организм лишь на короткое время.

03 июля 2024, 14:16
Врач рассказала секреты продления молодости
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Люди, которые не хотят стареть, могут продлить молодость. Это вполне реально, рассказала порталу UfacityNews.ru известный врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова.

Врач порекомендовала не употреблять красное мясо, так как оно повышает количество Триметиламиноксида в крови. Повышенное содержание этого вещества провоцирует болезни.

Кроме того, людям, которые стремятся продлить молодость, следует подумать о том, чтобы немного снизить вес и уменьшить уровень холестерина.

Также врач посоветовала обогатить микрофлору кишечника. Старение ускоряется в результате того, что в организме становится меньше хороших кишечных бактерий. Чтобы обогатить кишечное разнообразие, нужно добавить в рацион разные натуральные продукты.

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