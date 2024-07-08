Врачи назвали необычные свойства мороженого

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Кроме того, это десерт не провоцирует сильные "скачки" сахара в крови. Об этом изданию Daily Mail рассказали диетологи из США Шелли Боллс и Стефани Ван'т Зелфден.

Доктор Боллс отметила, что две трети чашки молочного мороженого содержат около 12% от рекомендуемой для взрослого человека суточной нормы кальция.

Благодаря оптимальному сочетанию жиров и белков мороженое не провоцирует слишком резкого увеличения концентрации глюкозы в крови. Предотвращение таких колебаний уровня сахара снижает риск развития диабета и болезней сердца.



