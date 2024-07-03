Врач рассказала секреты продления молодости
Люди, которые не хотят стареть, могут продлить молодость.
Это вполне реально, рассказала порталу UfacityNews.ru известный врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова.
Врач порекомендовала не употреблять красное мясо, так как оно повышает количество Триметиламиноксида в крови. Повышенное содержание этого вещества провоцирует болезни.
Кроме того, людям, которые стремятся продлить молодость, следует подумать о том, чтобы немного снизить вес и уменьшить уровень холестерина.
Также врач посоветовала обогатить микрофлору кишечника. Старение ускоряется в результате того, что в организме становится меньше хороших кишечных бактерий. Чтобы обогатить кишечное разнообразие, нужно добавить в рацион разные натуральные продукты.