Врач рассказала секреты продления молодости

Это вполне реально, рассказала порталу UfacityNews.ru известный врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова.

Врач порекомендовала не употреблять красное мясо, так как оно повышает количество Триметиламиноксида в крови. Повышенное содержание этого вещества провоцирует болезни.

Кроме того, людям, которые стремятся продлить молодость, следует подумать о том, чтобы немного снизить вес и уменьшить уровень холестерина.

Также врач посоветовала обогатить микрофлору кишечника. Старение ускоряется в результате того, что в организме становится меньше хороших кишечных бактерий. Чтобы обогатить кишечное разнообразие, нужно добавить в рацион разные натуральные продукты.