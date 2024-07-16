Врач рассказала о пагубном влиянии молока на кофе

Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

Она рассказала, что еще в 2023 году группа ученых из Копенгагенского университета выяснила, что при добавлении молока в кофе полифенолы связываются с молекулами белка.

"Это значит, что молоко снижает содержание антиоксидантов в напитке", - рассказала врач.

Кроме того, она напомнила, что такой напиток может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы.



