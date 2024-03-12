Врач рассказал, какие заболевания можно выявить по ногтям

Такое заявление в эфире канала "Россия 1" сделал главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников.

По его словам, измененная ногтевая пластина может указывать на железодефицитную анемию. В таких случаях ноготь приобретает вогнутую форму со впадиной.



"Видите такие продольные полосы? Они, как правило, ни о чем не говорят, но также могут говорить об анемии", - сказал врач.

Кроме того, такой симптом может указывать на проблемы с щитовидной железой. По словам Мясникова, каждая четвертая россиянка страдает аутоиммунным тиреоидитом и у каждой четвертой изменена форма ногтей. При этом эти факторы могут не совпадать друг с другом.



