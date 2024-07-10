Врач раскрыла, в чем опасность картофеля фри
Потребление картофеля фри повышает риск развития онкологических заболеваний.
Об этом врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала РИА «Новости».
"Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете", - пояснила врач.
Врач отметила, что такими свойствами обладает картофель фри из ресторанов общепита. Дело в том, что в таких местах масло для фритюра меняют крайне редко. Калошина указала, что жирная пища в целом вредна для организма, но ею можно побаловать себя изредка.