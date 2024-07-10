Врач раскрыла, в чем опасность картофеля фри

Жители России продолжают направлять обращения в Госдуму с жалобами на лихачей на электросамокатах. Люди обеспокоены безопасностью на дорогах, указал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал, что в этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло в два с половиной раза, чем в прошлом за аналогичный период.

"Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности", - написал он.



Решение должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан.