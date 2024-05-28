Врач предостерег от употребления воды с лимоном натощак

Об этом порталу "Доктор Питер" заявил гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Он отметил, что несмотря на ряд полезных свойств этого напитка, он может навредить. Дело в том, что вода с лимоном на голодный желудок может повысить его кислотность.

"Это может привести к дисбалансу слизистой оболочки, особенно у лиц, страдающих гастритом или язвенной болезнью", - отметил Садыков.

Он посоветовал заменить такой напиток на простую воду, особенно если у человека есть аллергия на цитрусовые или предрасположенность к указанным заболеваниям.