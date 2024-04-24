Врач назвала вредный для организма завтрак

Для того чтобы сделать маринад для мяса не только вкусным, но и полезным для здоровья, следует использовать натуральные продукты. Среди них - лук, кислые фрукты, ягоды и томатный соус, заявила изданию NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

Врач объяснила, что любая кислота помогает желудочному соку переваривать мясо. В особенности это касается свинины и говядины.

Диетолог посоветовала активно использовать луковый маринад. Она отметила, что на Кавказе очень любят мариновать мясо в луке, так как это очень полезно.





