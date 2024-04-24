Врач назвала вредный для организма завтрак
Правильный завтрак должен составлять из белков, полезных жиров и сложных углеводов.
Однако россияне предпочитают популярные "быстрые" завтраки, которые могут навредить здоровью, рассказала "Газете.Ru" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева.
Она отметила, что самый распространенный вредный завтрак - это бутерброды из белого хлеба, колбасы, ветчины, карбонада, сыра и сливочного масла.
"Такой завтрак быстро насытит организм калориями, повысит уровень глюкозы, инсулина и жира в крови", - пояснила она.
Бутерброд на завтрак, заметила врач, не даст длительного чувства насыщения и не будет являться источником клетчатки, витаминов, минералов и других жизненно важных элементов для нашего организма.