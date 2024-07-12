Врач назвала самый лучший напиток для жаркой погоды
В жаркую погоду лучше всего пить столовые минеральные воды, некрепкий чай, домашние лимонады и квас.
Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.
"Самый приоритетный напиток в жару - питьевая вода. Но, учитывая то, что мы при повышенном потоотделении теряем еще и некоторые минеральные вещества, то желательно пить столовые минеральные воды", - указала она.
По ее словам, такой напиток помогает поддерживать водно-электролитный баланс. На организм также хорошо влияет и некрепкий зеленый чай, а также напитки домашнего приготовления.