Врач назвала самый лучший напиток для жаркой погоды

Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

"Самый приоритетный напиток в жару - питьевая вода. Но, учитывая то, что мы при повышенном потоотделении теряем еще и некоторые минеральные вещества, то желательно пить столовые минеральные воды", - указала она.

По ее словам, такой напиток помогает поддерживать водно-электролитный баланс. На организм также хорошо влияет и некрепкий зеленый чай, а также напитки домашнего приготовления.



