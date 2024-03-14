14 марта 2024, 16:11

Врач назвал продукты, которые помогут справиться с ожирением

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Употребление специально обогащенных продуктов поможет бороться с ожирением, заявил радио Sputnik академик РАН Виктор Тутельян.

Употребление специально обогащенных продуктов поможет бороться с ожирением, заявил радио Sputnik академик РАН Виктор Тутельян. Решить эту проблему при помощи обычных продуктов невозможно, подчеркнул он. Это объясняется тем, что полезные вещества, необходимые для человека, растворены в целой матрице продуктов. Чтобы получить их, нужно много есть, отмети академик.

"Много есть – это излишняя калорийность рациона", – добавил Тутельян.

По его словам, справиться с эпидемией ожирения помогут специальные обогащенные продукты. Они уже есть на прилавках российских магазинов. Академик также призвал россиян изменить подход к выбору товаров и начать изучать этикетки.


13 марта 2024, 16:43
Три копеечных продукта для здорового сердца назвали россиянам
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Нормальную работу сердечно-сосудистой системы помогают поддерживать не только витамины и микроэлементы, но и фитонциды. Эти вещества содержатся в некоторых овощах и фруктах, рассказала порталу здоровое-питание.рф эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Среди главных источников фитонцидов находятся лук, чеснок и клюква. Однако их чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем. Лук и чеснок, отметила Савкина, можно просто использовать при приготовлении различных блюд. Оптимальная порция употребления клюквы в сутки составляет 100 грамм.

13 марта 2024, 16:29
Ученые нашли связь между кишечником и алкоголизмом
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Нарушение баланса микрофлоры кишечника может спровоцировать развитие алкоголизма. К такому выводу пришел микробиолог из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэй, сообщила "КП".

Согласно одной из версий, озвученных ученым, определенную роль в развитии тяги к алкоголю может сыграть избыток грибка Candida albicans в кишечнике. По другой теории нарушение микробиома кишечника может привести к тому, что мозг будет получать неправильные сигналы. Именно это, по мнению ученых, может вызывать желание употреблять алкоголь.

Еще одной причиной, по которой человек может испытывать тягу к спиртным напиткам, может стать повышенная проницаемость стенок кишечника. Через такие "дыры" бактерии могут попадать в кровь и вызывать воспаления. Они, в свою очередь, повышают склонность к алкоголизму.


13 марта 2024, 15:41
Милявская призналась, от какой песни испытывает тошноту
Petrov Sergey/news.ru/Global Look
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Популярная российская певица Лолита Милявская испытывает негативные эмоции в отношении песни "На Титанике". Композиция утомила ее, призналась она passion.ru.

Этот хит стал единственной композицией, от которой ее уже тошнит.

"Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от "Титаника" тошнит, реально", - отметила Лолита.

В конце 2023 года Лолита перепела песню "На Титанике" вместе с рэпершей Инстасамкой.


12 марта 2024, 16:51
Врач рассказал, какие заболевания можно выявить по ногтям
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Внезапное изменение формы ногтей у женщины может быть признаком изменений в организме. Такое заявление в эфире канала "Россия 1" сделал главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников.

По его словам, измененная ногтевая пластина может указывать на железодефицитную анемию. В таких случаях ноготь приобретает вогнутую форму со впадиной.

"Видите такие продольные полосы? Они, как правило, ни о чем не говорят, но также могут говорить об анемии", - сказал врач.

Кроме того, такой симптом может указывать на проблемы с щитовидной железой. По словам Мясникова, каждая четвертая россиянка страдает аутоиммунным тиреоидитом и у каждой четвертой изменена форма ногтей. При этом эти факторы могут не совпадать друг с другом.


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