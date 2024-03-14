Врач назвал продукты, которые помогут справиться с ожирением

Употребление специально обогащенных продуктов поможет бороться с ожирением, заявил радио Sputnik академик РАН Виктор Тутельян. Решить эту проблему при помощи обычных продуктов невозможно, подчеркнул он. Это объясняется тем, что полезные вещества, необходимые для человека, растворены в целой матрице продуктов. Чтобы получить их, нужно много есть, отмети академик.

"Много есть – это излишняя калорийность рациона", – добавил Тутельян.

По его словам, справиться с эпидемией ожирения помогут специальные обогащенные продукты. Они уже есть на прилавках российских магазинов. Академик также призвал россиян изменить подход к выбору товаров и начать изучать этикетки.



