Врач назвал продукты, которые помогут снизить «плохой» холестерин

Повышенное содержание «плохого» холестерина в крови может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Для того чтобы избежать этого, необходимо выстроить грамотный подход к питанию, рассказала терапевт и диетолог Елена Игнатикова в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, в ежедневный рацион нужно включить порядка 400 граммов овощей и фруктов. Содержащаяся в них клетчатка уменьшает всасывание холестерина в кишечнике, пояснила эксперт. Еще один вариант - цельнозерновые крупы.

По словам специалиста, минимум два раза в неделю стоит употреблять рыбу. Она способна снизить уровень триглицеридов - жирных кислот, участвующих в формировании атеросклеротических бляшек.