«Вообще неинтересно». Лариса Гузеева сравнила Харламова с аутистом

Актриса снялась с шоуменом в фильме «Теща», который появится 30 ноября на экранах российских кинотеатров. По ее словам, Харламов всегда приходил на съемочную площадку очень подготовленным. Артист быстро соображал и демонстрировал высший профессионализм в своем деле.

«Он золотой. Он солнце… Мне кажется, Гарику вообще неинтересно все, что до команды мотор, до выхода на сцену и после. Он как аутист в этом смысле… Вот он, например, ни разу не пришел не готовый на съемку. Он ни разу не тупил там с текстом», – заявила Гузеева.

По словам телеведущей, иногда Харламов опаздывал на съемки. Знаменитость мог не появляться 8-9 часов. Однако из-за его хорошей игры и вовлеченности в процесс подобные пропуски не очернили впечатления звезды.



