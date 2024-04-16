16 апреля 2024, 15:52

Витамины и питание предложили включить в послеродовую программу в России

unsplash
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В России стоит разработать послеродовую программу реабилитации.

В России стоит разработать послеродовую программу реабилитации. Такими мнением в беседе с Lenta.ru поделилась член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева.

Депутат предложила включить в программу питание и витамины. По ее словам, сбалансированная пища - самое главное после родов, но не все мамы могут себе это позволить.

«Если мы будем давать что-то по ОМС, то надо написать какой витаминный набор, питание», - подчеркнула Утяшева.

Если у женщины анемия, ей необходимо предоставить препараты и железо бесплатно. Также можно выдавать питательные смеси, которые выпускает российская промышленность.

16 апреля 2024, 15:55
Вышел первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города»
unsplash
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Первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города» появился в Сети. Ролик представила компания Central Partnership в своем YouTube-канале.

Премьера киноленты состоится 1 января 2025 года во всех кинотеатрах страны. Экранизация расскажет о девочке Элли и ее псе Тотошке, которые попадут в волшебную страну Жевунов. Чтобы выбраться оттуда, герои отправятся на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Главные роли в фильме исполнят Юрий Колокольников, Екатерина Червова, Евгений Чумак и Светлана Ходченкова. Режиссером киноленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» и «Ольга». Ответственные за сценарий - Роман Непомнящий и Тимофей Декин. Это будет первая часть из запланированной трилогии.

12 апреля 2024, 16:56
Наиболее вредные сладости перечислили россиянам
Photo by form PxHere
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Сладкие вафли считаются одним из наиболее вредных вариантов десертов, заявила преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева в беседе с "Газетой.Ru".

По ее словам, сладкие вафли содержат в себе больше количество крайне вредных ингредиентов. Альтернативой этому лакомству она назвала мюсли в батончиках. Однако не все из них одинаково полезны, предупредила биотехнолог. Она посоветовала отдавать предпочтение продукции, изготовленной из злаков, сухофруктов, ягод и фруктов.

Кроме того, эксперт посоветовала с осторожностью покупать мед в супермаркетах, так как часто производители продают не натуральный продукт, а крахмальную карамельную патоку.


12 апреля 2024, 16:32
Кенсингтонский дворец нарушил традицию из-за Кейт Миддлтон
Pool/Keystone Press Agency
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Кенсингтонский дворец нарушил многолетнюю традицию. Все - по причине больной раком Кейт Миддлтон, сообщил таблоид Daily Mail.

Дело в том, что после признания Кейт Миддлтон о болезни люди со всего мира начали писать ей письма с поддержкой и пожеланиями здоровья. Пресс-служба дворца отправила в ответ на них открытки.

"Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской. Ваш заботливый жест очень ценен", - указали в сообщении.

Слов благодарности написали на белой карточке под фирменным логотипом Кенсингтонского дворца черным лаконичным шрифтом.

09 апреля 2024, 16:55
Ученые нашли связь учащенного сердцебиения и проблем с щитовидкой
freepik
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Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, способны увеличивать частоту сердечных сокращений. Это провоцирует высокий пульс, заявила "Известиям" доцент кафедры терапии медицинского факультета Наталья Кобелевская.

Кроме того, нарушение сердечного ритма может говорить о заболеваниях сердца. По ее словам, в некоторых случаях тахикардия является следствием приема лекарственных препаратов.

Учащенный пульс, в свою очередь, может способствовать развитию артериальной гипертензии, предупредила медик.


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