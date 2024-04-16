Витамины и питание предложили включить в послеродовую программу в России

В России стоит разработать послеродовую программу реабилитации. Такими мнением в беседе с Lenta.ru поделилась член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева.



Депутат предложила включить в программу питание и витамины. По ее словам, сбалансированная пища - самое главное после родов, но не все мамы могут себе это позволить.

«Если мы будем давать что-то по ОМС, то надо написать какой витаминный набор, питание», - подчеркнула Утяшева.

Если у женщины анемия, ей необходимо предоставить препараты и железо бесплатно. Также можно выдавать питательные смеси, которые выпускает российская промышленность.