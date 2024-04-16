Вышел первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города»

Первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города» появился в Сети. Ролик представила компания Central Partnership в своем YouTube-канале.



Премьера киноленты состоится 1 января 2025 года во всех кинотеатрах страны. Экранизация расскажет о девочке Элли и ее псе Тотошке, которые попадут в волшебную страну Жевунов. Чтобы выбраться оттуда, герои отправятся на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Главные роли в фильме исполнят Юрий Колокольников, Екатерина Червова, Евгений Чумак и Светлана Ходченкова. Режиссером киноленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» и «Ольга». Ответственные за сценарий - Роман Непомнящий и Тимофей Декин. Это будет первая часть из запланированной трилогии.