29 мая 2024, 14:30

Верхний сад Петергофа откроют спустя 4 года

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Реставрацию Верхнего сада государственного музея-заповедника "Петергоф" завершили.

Работы здесь проводили на протяжении 4 лет, сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Для посетителей обновленное пространство откроют 31 мая. Посещение сада останется бесплатным.

Реставрация сада длилась с 2020 года. Ее разбили на три этапа. Первая стадия подразумевала восстановление исторического коллектора, питающего фонтаны центральной части Нижнего парка, бассейнов и водоводов фонтанов "Межеумный" и "Дубовый". На втором и третьем этапе реставраторы обновляли газоны, цветники и малые архитектурные формы.

29 мая 2024, 14:20
Ученые нашли способ победить диабет
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Ученые открыли способ лечения сахарного диабета, который позволяет полностью победить заболевание. Об этом сообщил The Sun.

Группа китайских ученых использовала клетки крови пациента для создания стволовых клеток. Позже их преобразовали в клетки, вырабатывающие инсулин.

Больной диабетом согласился на лечение в 2021 году. Уже в следующем мужчина полностью отказался от лекарств.

В течение 11 недель после этого пациент отказался от инъекций, а затем на протяжении 12 месяцев сокращал прием пероральных препаратов.

28 мая 2024, 14:00
Врач предостерег от употребления воды с лимоном натощак
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Употребление воды с лимоном на голодный желудок может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом порталу "Доктор Питер" заявил гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Он отметил, что несмотря на ряд полезных свойств этого напитка, он может навредить. Дело в том, что вода с лимоном на голодный желудок может повысить его кислотность.

"Это может привести к дисбалансу слизистой оболочки, особенно у лиц, страдающих гастритом или язвенной болезнью", - отметил Садыков.

Он посоветовал заменить такой напиток на простую воду, особенно если у человека есть аллергия на цитрусовые или предрасположенность к указанным заболеваниям.

28 мая 2024, 13:46
Россия может возобновить прямое авиасообщение с Бали
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Индонезия уже в этом году может возобновить прямое авиасообщение между Россией и Бали. Такое заявление сделал министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно в ходе брифинга.

По его словам, Индонезия пытается возобновить прямые рейсы с РФ на протяжении двух лет. Сейчас этот вопрос находится на согласовании в Минтрансе.

Как отметил министр, до 90% российских туристов знакомы с Бали, и для многих направление входит в число основных для отдыха. Россияне, по оценкам индонезийского Минтуризма, обычно отправляются на Бали с семьей.


27 мая 2024, 15:27
Россиянам указали на распространенные причины неприятного запаха изо рта
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Неприятный запах изо рта может появляться не только из-за плохой гигиены, но и из-за особенностей питания, приема лекарств и ряда других распространенных причин, рассказала "Ленте.ру" стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.

По словам стоматолога, неприятный запах изо рта может вызывать употребление чеснока, лука или алкоголя. Также эта проблема часто возникает у людей, соблюдающих богатую жирами диету.

Пропуск приема пищи - тоже может способствовать неприятному запаху, продолжила врач. В этом случае он возникает из-за сухости во рту и недостаточного количества слюны. К тому же, как отметила она, неприятный запах может появиться из-за плохой гигиены полости рта.

Несвежее дыхание может появляться у людей, регулярно принимающих некоторые препараты, например антидепрессанты, противогрибковые средства, антигистаминные препараты и стероиды, спазмолитики, химиотерапевтические средства, а также пищевые добавки, перечислила Кузьменкова.


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