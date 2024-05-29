Верхний сад Петергофа откроют спустя 4 года
Реставрацию Верхнего сада государственного музея-заповедника "Петергоф" завершили.
Работы здесь проводили на протяжении 4 лет, сообщили в пресс-службе ГМЗ.
Для посетителей обновленное пространство откроют 31 мая. Посещение сада останется бесплатным.
Реставрация сада длилась с 2020 года. Ее разбили на три этапа. Первая стадия подразумевала восстановление исторического коллектора, питающего фонтаны центральной части Нижнего парка, бассейнов и водоводов фонтанов "Межеумный" и "Дубовый". На втором и третьем этапе реставраторы обновляли газоны, цветники и малые архитектурные формы.