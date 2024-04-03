В США создали таблетку для диванных спортсменов
Группа американских ученых разработала препарат, который в будущем сможет заменить полноценные занятия спортом.
Главная польза физической активности заключается в способности запускать и ускорять многие процессы в организме, в том числе и рост мышечной массы.
Все эти процессы происходят на биохимическом уровне. Поэтому американские ученые задались целью создать препарат, который сможет самостоятельно запускать эти процессы. В конечном итоге у них получилось создать "волшебную таблетку", которая активирует ряд белков, участвующих в метаболических изменениях в мышцах.
Ожидается, что созданный препарат станет вспомогательным при лечении сердечной недостаточности, заболеваний почек, нейродегенеративных болезней.