Учителя начальных классов уволили за секс-советы в Сети

Сбежавшего из тюрьмы в Великобритании заключенного случайно обнаружили в пабе с зубной щеткой. Об этом написала Daily Mirror.



За полгода до освобождения из тюрьмы Пол Галлахер покинул исправительное учреждение из-за похорон брата. Он нашел способ скрыться от надзирателя и не вернулся.

Спустя два года после побега его нашли в пабе Font в центре Ливерпуля. При себе у мужчины было шесть фунтов стерлингов и зубная щетка. На протяжении почти двух лет он скрывался от полиции, выживая на деньги, одолженные у друзей. Его приговорили к дополнительным шести месяцам тюремного заключения.

Галлахера арестовали летом 2020 года за торговлю мелкими наркотиками. Его должны были выпустить досрочно.



