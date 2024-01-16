Учителя начальных классов уволили за секс-советы в Сети
Учителя начальных классов одной из школ Австрии уволили за секс-советы.
Женщина размещала их в интернете, сообщило DailyStar.
В свободное от работы время педагог рассказывала пользователям Сети, как можно разнообразить сексуальную жизнь. Свои советы она публиковала в видеоформате без использования порнографии или фотографий с обнаженными людьми.
В какой-то момент местный совет депутатов поставил женщину перед выбором: отказаться от хобби или уйти из школы. Педагог не захотела бросать свое увлечение и уволилась из образовательного учреждения. Вскоре после этого она обратилась к адвокатам, чтобы оспорить увольнение.