16 января 2024, 14:25

Учителя начальных классов уволили за секс-советы в Сети

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Учителя начальных классов одной из школ Австрии уволили за секс-советы.

Женщина размещала их в интернете, сообщило DailyStar.

В свободное от работы время педагог рассказывала пользователям Сети, как можно разнообразить сексуальную жизнь. Свои советы она публиковала в видеоформате без использования порнографии или фотографий с обнаженными людьми.

В какой-то момент местный совет депутатов поставил женщину перед выбором: отказаться от хобби или уйти из школы. Педагог не захотела бросать свое увлечение и уволилась из образовательного учреждения. Вскоре после этого она обратилась к адвокатам, чтобы оспорить увольнение.

16 января 2024, 14:01
Сбежавшего из тюрьмы нашли в пабе с зубной щеткой и 6 фунтами
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Сбежавшего из тюрьмы в Великобритании заключенного случайно обнаружили в пабе с зубной щеткой. Об этом написала Daily Mirror.

За полгода до освобождения из тюрьмы Пол Галлахер покинул исправительное учреждение из-за похорон брата. Он нашел способ скрыться от надзирателя и не вернулся.

Спустя два года после побега его нашли в пабе Font в центре Ливерпуля. При себе у мужчины было шесть фунтов стерлингов и зубная щетка. На протяжении почти двух лет он скрывался от полиции, выживая на деньги, одолженные у друзей. Его приговорили к дополнительным шести месяцам тюремного заключения.

Галлахера арестовали летом 2020 года за торговлю мелкими наркотиками. Его должны были выпустить досрочно.


15 января 2024, 13:50
Актер приставал к школьнику во время спектакля в Подмосковье
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Во время репетиций мюзикла "Спящая красавица" в Подмосковье актер пытался растлить школьника. Об этом сообщил Shot.

По данным издания, ЧП произошло в Орехово-Зуеве. Школьник хотел играть на сцене, поэтому родители его отдали в театральный кружок. С конца лета воспитанники студии начали готовить спектакль "Спящая красавица" в Зимнем театре.

В день премьеры актер постарше предложил юному артисту "поиграть в уролога". Студент предложил им обоим снять штаны, а затем он "как врач" осмотрел бы его половой орган. После чего он предложил мальчику "доиграть" после спектакля в подвале театра.

Юному артисту игра не понравилась. До конца мероприятия в гримерку он заходил только вместе с другими людьми, а дома шокировал родителей рассказом.

Полиция уже возбудила уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. "Урологу" грозит до 20 лет колонии.



12 января 2024, 16:43
Кот Франц пригласил в Смольный уволенного из магазина "коллегу" Сергея
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Кот Франц, который работает в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, пригласил на работу "коллегу" Сергея, недавно "уволенного" из магазина под Калининградом.

"Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают", - сообщили в Telegram-канале Франца.

Начиная с весны 2023 года, Франц работает помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды. Его начальник - кот Моисей - перешел на удаленку. Сейчас он живет у сотрудницы комитета.

Жители Зеленоградска массово начали собирать подписи в защиту кота Сергея. Четырехлапый на протяжении трех лет "работал" в магазине. Сотрудники организовали усатому спальное и рабочее место, а также именную табличку. Из-за жалобы в Роспотребнадзор его пришлось "уволить".


12 января 2024, 14:55
Стал известно, с кем сразится Милохин в дебютном боксерском бою
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В первом боксерском поединке блогер Даня Милохин сразится с Аджамалом Ханом. Об этом пресс-служба ALPHA FIGHT SERIES сообщила в Instagram*.

Сам турнир пройдет в Дубае 16 февраля. Соперником 22-летнего Милохина будет другой блогер - Аджмал Хан из Индии. Спортсмен уже участвовал в боях. К примеру, осенью 2021 года он уступил нокаутом коллеге по цеху Рашеду Бельхасе.

В прошлом году Милохин заявил о желании выступать в ММА. Он признался, что хочет сразиться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он, по словам блогера, аплодировал ему стоя. Усман Нурмагомедов, в свою очередь, предположил, что таким образом Милохин пытался привлечь внимание к своей персоне.

Осенью 2022 года Даня Милохин уехал из России. Он вернулся домой спустя год. Сразу после этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила призвать блогера в армию. Сразу после этого Милохин уехал в ОАЭ.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена

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