Ученые создали лекарство против жировой болезни печени

Продукты со сниженным количеством жира следует употреблять только людям с хроническими болезнями. Для всех остальных такая еда - в частности обезжиренное мороженое и майонез - могут быть вредными.

Диетолог Сара Гароне объяснила это тем, что в таких продуктах производители заменяют натуральный жир эмульгаторами, а также иными пищевыми добавками. К примеру, мороженое, при отделении жира, лишается как вкусовых качеств, так и питательных свойств. В то время как обычное мороженное, сделанное из цельного молока, включает в себя полезные микроэлементы и белок.

В обезжиренном майонезе также нет никаких позитивных качеств. В таком варианте производители заменяют яичные желтки крахмалом и лишают продукт полезных витаминов и антиоксидантов.