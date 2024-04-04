04 апреля 2024, 17:04

Ученые создали лекарство против жировой болезни печени

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Ученые Института науки и технологий Кванджу в Южной Корее создали лекарство против жировой болезни печени.

Этот недуг угрожает общественному здравоохранению из-за своего распространения. Итоги работы ученые опубликовали в Nature Communications.

В экспериментах с использованием животной модели препарат продемонстрировал хорошую эффективность в качестве терапевтического агента для лечения жировой болезни печени. Он также показал хорошую фармакокинетику и минимальную цитотоксичность.

03 апреля 2024, 14:37
Обезжиренное мороженое назвали вредным для организма
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Продукты со сниженным количеством жира следует употреблять только людям с хроническими болезнями. Для всех остальных такая еда - в частности обезжиренное мороженое и майонез - могут быть вредными.

Диетолог Сара Гароне объяснила это тем, что в таких продуктах производители заменяют натуральный жир эмульгаторами, а также иными пищевыми добавками. К примеру, мороженое, при отделении жира, лишается как вкусовых качеств, так и питательных свойств. В то время как обычное мороженное, сделанное из цельного молока, включает в себя полезные микроэлементы и белок.

В обезжиренном майонезе также нет никаких позитивных качеств. В таком варианте производители заменяют яичные желтки крахмалом и лишают продукт полезных витаминов и антиоксидантов.

03 апреля 2024, 14:14
В США создали таблетку для диванных спортсменов
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Группа американских ученых разработала препарат, который в будущем сможет заменить полноценные занятия спортом. Главная польза физической активности заключается в способности запускать и ускорять многие процессы в организме, в том числе и рост мышечной массы.

Все эти процессы происходят на биохимическом уровне. Поэтому американские ученые задались целью создать препарат, который сможет самостоятельно запускать эти процессы. В конечном итоге у них получилось создать "волшебную таблетку", которая активирует ряд белков, участвующих в метаболических изменениях в мышцах.

Ожидается, что созданный препарат станет вспомогательным при лечении сердечной недостаточности, заболеваний почек, нейродегенеративных болезней.


20 марта 2024, 15:35
Ученые использовали искусственный интеллект в борьбе с раком кожи
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Группа ученых из СГМУ разработала метод определения стадии развития опухоли при помощи искусственного интеллекта. Этот способ также помогает выбрать правильную технику лечения. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Diagnostics.

Одним из наиболее распространенных видов рака кожи во всем мире является базальноклеточный. Ученые провели исследование таких пациентов и разработали метод, основывающийся на идентификации таких опухолей на основе неинвазивных исследований с последующим применением искусственного интеллекта.

Результаты исследования сократят сроки диагностического этапа у пациентов с опухолями кожи и снизят риск постановки неверного диагноза.


19 марта 2024, 16:51
Россиянам рассказали о связи ночного кашля с опасным недугом
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Регулярный ночной кашель может указывать на патологические процессы в организме. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Татьяна Терехова.

По ее словам, частый ночной кашель может указывать на острое респираторное заболевание. Кроме того, он может быть симптомом и более опасных заболеваний, например, нарушений сердечно-сосудистой системы, аллергий, бронхиальной астмы и различных опухолей.

"Важно не игнорировать такой симптом, как кашель, особенно если он возникает регулярно и усиливается ночью", - заявила эксперт.

Терапевт подчеркнула, что постановка диагноза без участия врача и самолечение не приведут к ожидаемому результату, а в худшем случае нанесут вред здоровью.

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