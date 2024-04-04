Ученые создали лекарство против жировой болезни печени
Ученые Института науки и технологий Кванджу в Южной Корее создали лекарство против жировой болезни печени.
Этот недуг угрожает общественному здравоохранению из-за своего распространения. Итоги работы ученые опубликовали в Nature Communications.
В экспериментах с использованием животной модели препарат продемонстрировал хорошую эффективность в качестве терапевтического агента для лечения жировой болезни печени. Он также показал хорошую фармакокинетику и минимальную цитотоксичность.