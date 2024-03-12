12 марта 2024, 16:03

Ученые рассказали, какой завтрак снижает привлекательность

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Люди, которые завтракают блюдами с высоким содержанием рафинированных углеводов, менее привлекательны для противоположного пола, заявили французские ученые в статье для PLOS ONE.

Эксперты провели исследование. Они разделили 104 человека по полу и предпочтениям в еде, а затем начали показывать им фотографии других участников. В итоге тем, кто употреблял сутра большое количество рафинированных углеводов, ставили меньшие оценки.

Дело в том, что такая еда приводит к старению организма и лица. Рафинированные углеводы содержатся в выпечке, блюдах с крахмалом, макаронах, различных соусах и кетчупах.


12 марта 2024, 16:20
Киркоров появился на публике в камуфляже за полмиллиона
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Во время концерта в честь Международного женского дня популярный российский исполнитель Филипп Киркоров появился за кулисами в дорогом камуфляжном костюме. Его стоимость оценили в 500 тысяч рублей, сообщил "Пятый канал".

На сцене же артист предстал в классическом строгом костюме от Louis Vuitton. Из прошлого внешний образ музыкант сохранил лишь короткую стрижку, а к имиджу в костюме, «подражающем военной форме», добавил атрибут фотокамеры.

Свой образ артист назвал приемлемым, что подтверждают его активное общение и позирование перед фотокамерами. Киркоров признался, что очень сильно изменился после скандальной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой.


19 февраля 2024, 13:43
Россиянам назвали простые способы избежать диабета
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Сахарный диабет возникает не за один день. Развитие этого опасного заболевания можно предотвратить, написало РИА "Новости". Для этого нужно правильно питаться.

Однократный скачок сахара в крови может произойти из-за стресса, физнагрузок, приема некоторых лекарственных препаратов. Однако тем людям, которые находятся в зоне риска, следует пересдать тревожный анализ и обратиться к врачу, отметила врач-эндокринолог Московского центра имени Довженко, кандидат медицинских наук Юлиана Белова.

Она указала, что риск преддиабета растет с возрастом, и его еще сильнее повышает наследственность по диабету II типа. Однако этот риск можно существенно снизить с помощью диеты. Врач посоветовала не злоупотреблять сладким и фастфудом, а также снизить количество простых углеводов.





16 февраля 2024, 13:34
Газеты решили вернуть в супермаркеты России
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На прилавки розничных магазинов России могут вернуть печатную периодическую прессу. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга.

Ретейлерам посоветовали проработать вопрос продажи такой продукции в супермаркетах. На выполнение задачи выделили месяц. В случае неисполнения этого приказа министерство введет нормативное регулирование. Кроме того, при таком варианте развития событий за периодическими изданиями законодательно закрепят места на полках магазинов.


15 февраля 2024, 14:14
Стало известно, какие продукты для завтраков могут исчезнуть из магазинов
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В случае, если зерновые продукты для завтраков, отруби, а также смеси для мучных изделий включат в федеральную госинформсистему "Зерно", а затем начнут наказывать за неисполнение требований, то эти продукты уберут с полок магазинов. Об этом сообщили "Известия".

Собеседник издания предупредил, что исполнение требований по регулированию приведет к дополнительным затратам в миллиарды рублей. В таких условиях розничным торговцам будет проще вовсе отказаться от них.


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