Ученые рассказали, какой завтрак снижает привлекательность

Эксперты провели исследование. Они разделили 104 человека по полу и предпочтениям в еде, а затем начали показывать им фотографии других участников. В итоге тем, кто употреблял сутра большое количество рафинированных углеводов, ставили меньшие оценки.

Дело в том, что такая еда приводит к старению организма и лица. Рафинированные углеводы содержатся в выпечке, блюдах с крахмалом, макаронах, различных соусах и кетчупах.



