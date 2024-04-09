Ученые нашли связь учащенного сердцебиения и проблем с щитовидкой

Фильм, который журналистка Ксения Собчак снимает о популярной певице Алле Пугачевой, не поможет ей вернуть свою репутацию. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, сообщил NEWS.ru.

По мнению парламентария, величие уехавшей из России Аллы Пугачевой сильно преувеличено.

"Вряд ли возможно вернуть былое "величие". Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева дает поводы усомниться и в том, что есть", - пояснил Шолохов.



По предварительным данным, фильм о жизни и творчестве Аллы Пугачевой планируют выпустить к ее 75-летию.