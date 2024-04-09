Ученые нашли связь учащенного сердцебиения и проблем с щитовидкой
Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, способны увеличивать частоту сердечных сокращений.
Это провоцирует высокий пульс, заявила "Известиям" доцент кафедры терапии медицинского факультета Наталья Кобелевская.
Кроме того, нарушение сердечного ритма может говорить о заболеваниях сердца. По ее словам, в некоторых случаях тахикардия является следствием приема лекарственных препаратов.
Учащенный пульс, в свою очередь, может способствовать развитию артериальной гипертензии, предупредила медик.