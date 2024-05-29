Ученые нашли способ победить диабет

Употребление воды с лимоном на голодный желудок может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом порталу "Доктор Питер" заявил гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Он отметил, что несмотря на ряд полезных свойств этого напитка, он может навредить. Дело в том, что вода с лимоном на голодный желудок может повысить его кислотность.

"Это может привести к дисбалансу слизистой оболочки, особенно у лиц, страдающих гастритом или язвенной болезнью", - отметил Садыков.

Он посоветовал заменить такой напиток на простую воду, особенно если у человека есть аллергия на цитрусовые или предрасположенность к указанным заболеваниям.