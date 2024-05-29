Ученые нашли способ победить диабет
Ученые открыли способ лечения сахарного диабета, который позволяет полностью победить заболевание.
Об этом сообщил The Sun.
Группа китайских ученых использовала клетки крови пациента для создания стволовых клеток. Позже их преобразовали в клетки, вырабатывающие инсулин.
Больной диабетом согласился на лечение в 2021 году. Уже в следующем мужчина полностью отказался от лекарств.
В течение 11 недель после этого пациент отказался от инъекций, а затем на протяжении 12 месяцев сокращал прием пероральных препаратов.