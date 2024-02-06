Ученые нашли механизм, защищающий мозг от старения

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У короля Великобритании Карла III обнаружили рак простаты. Монарх уже начал лечение, сообщили в Букингемском дворце.

Заболевание обнаружили у него во время операции на простате, которую провели на прошлой неделе. В связи с этим Карл III временно отложит служебные обязанности. При этом король продолжит заниматься государственными делами.

"Сегодня Его Величество приступил к плановому лечению, на время которого врачи рекомендовали ему отложить исполнение публичных обязанностей", - указали в канцелярии 75-летнего монарха.

В Букингемском дворце также уточнили, что Карл III решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции.