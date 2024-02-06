Ученые нашли механизм, защищающий мозг от старения
Группа ученых из Университета Индианы обнаружила молекулярный механизм, при помощи которого можно защитить мозг от старения.
Он играет ключевую роль в развитии многих нейродегенеративных заболеваний от болезни Альцгеймера до бокового амиотрофического склероза. Благодаря этому открытию появляется надежда на создание универсального препарата для профилактики и лечения возрастных заболеваний головного мозга.
Ученые идентифицировали фермент под названием NMNAT2. Он может обеспечить коммуникацию нейронов независимо от митохондрий.