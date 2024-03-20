Ученые использовали искусственный интеллект в борьбе с раком кожи
Группа ученых из СГМУ разработала метод определения стадии развития опухоли при помощи искусственного интеллекта.
Этот способ также помогает выбрать правильную технику лечения. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Diagnostics.
Одним из наиболее распространенных видов рака кожи во всем мире является базальноклеточный. Ученые провели исследование таких пациентов и разработали метод, основывающийся на идентификации таких опухолей на основе неинвазивных исследований с последующим применением искусственного интеллекта.
Результаты исследования сократят сроки диагностического этапа у пациентов с опухолями кожи и снизят риск постановки неверного диагноза.