20 марта 2024, 15:35

Ученые использовали искусственный интеллект в борьбе с раком кожи

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Группа ученых из СГМУ разработала метод определения стадии развития опухоли при помощи искусственного интеллекта.

Этот способ также помогает выбрать правильную технику лечения. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Diagnostics.

Одним из наиболее распространенных видов рака кожи во всем мире является базальноклеточный. Ученые провели исследование таких пациентов и разработали метод, основывающийся на идентификации таких опухолей на основе неинвазивных исследований с последующим применением искусственного интеллекта.

Результаты исследования сократят сроки диагностического этапа у пациентов с опухолями кожи и снизят риск постановки неверного диагноза.


19 марта 2024, 16:51
Россиянам рассказали о связи ночного кашля с опасным недугом
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Регулярный ночной кашель может указывать на патологические процессы в организме. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Татьяна Терехова.

По ее словам, частый ночной кашель может указывать на острое респираторное заболевание. Кроме того, он может быть симптомом и более опасных заболеваний, например, нарушений сердечно-сосудистой системы, аллергий, бронхиальной астмы и различных опухолей.

"Важно не игнорировать такой симптом, как кашель, особенно если он возникает регулярно и усиливается ночью", - заявила эксперт.

Терапевт подчеркнула, что постановка диагноза без участия врача и самолечение не приведут к ожидаемому результату, а в худшем случае нанесут вред здоровью.

19 марта 2024, 14:07
Врач назвал продукты, которые помогут снизить «плохой» холестерин
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Повышенное содержание «плохого» холестерина в крови может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Для того чтобы избежать этого, необходимо выстроить грамотный подход к питанию, рассказала терапевт и диетолог Елена Игнатикова в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, в ежедневный рацион нужно включить порядка 400 граммов овощей и фруктов. Содержащаяся в них клетчатка уменьшает всасывание холестерина в кишечнике, пояснила эксперт. Еще один вариант - цельнозерновые крупы.

По словам специалиста, минимум два раза в неделю стоит употреблять рыбу. Она способна снизить уровень триглицеридов - жирных кислот, участвующих в формировании атеросклеротических бляшек.

14 марта 2024, 16:55
Врачи назвали продукты, которые убивают почки
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Человек может сохранить свои почки здоровыми, если откажется от чрезмерного употребления мяса и молока. Об этом рассказали телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман, передал aif.

«Холод почкам не вредит, они глубоко-глубоко внутри находятся, за кишечником, в тепле, так что застудить почки невозможно», - пояснила Малышева.

Хуже всего на почках отражаются некоторые болезни - сахарный диабет, гипертония. Также в зоне риска находятся люди, которые страдают от ожирения. В связи с этим медик призвал с осторожностью употреблять щавель, молочные продукты и мясо.


14 марта 2024, 16:32
Жрать не на что. Лолита пожаловалась на маленькую пенсию
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Популярная российская певица Лолита Милявская получает крайне маленькую пенсию. Ее размер артистка назвала на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ.

Артистка призналась, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей. Такая выплата, по ее словам, является "копеечной" с учетом всех налогов.

"Ну как бы... В прошлом году, по-моему, 10 млн, не меньше, заплатила налогов. Ну на 23 тысячи я могу заплатить квартплату, жрать бы мне не на что было", - сказала певица.

Кроме того, Милявская призналась, что ее коллектив работает без зарплаты уже на протяжении двух месяцев. Такие трудности объясняются тем, что после отмены концертов прекратились все выплаты. Однако никто из ее коллектива за это время не уволился.

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