Ученые использовали искусственный интеллект в борьбе с раком кожи

Регулярный ночной кашель может указывать на патологические процессы в организме. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Татьяна Терехова.

По ее словам, частый ночной кашель может указывать на острое респираторное заболевание. Кроме того, он может быть симптомом и более опасных заболеваний, например, нарушений сердечно-сосудистой системы, аллергий, бронхиальной астмы и различных опухолей.

"Важно не игнорировать такой симптом, как кашель, особенно если он возникает регулярно и усиливается ночью", - заявила эксперт.



Терапевт подчеркнула, что постановка диагноза без участия врача и самолечение не приведут к ожидаемому результату, а в худшем случае нанесут вред здоровью.