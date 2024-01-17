Центробанк может получить право ограничивать выдачу ипотеки

Его главная цель в том, чтобы предотвратить накопление рисков и снижения их закредитованности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В случае, если депутаты примут такой закон, то уже с 1 июля Центробанк может начать устанавливать собственные лимиты по выдаче ипотеки физлицам. Авторы инициативы объяснили свою идею необходимостью снизить риски из-за растущих цен на жилье.