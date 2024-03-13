Три копеечных продукта для здорового сердца назвали россиянам
Нормальную работу сердечно-сосудистой системы помогают поддерживать не только витамины и микроэлементы, но и фитонциды.
Эти вещества содержатся в некоторых овощах и фруктах, рассказала порталу здоровое-питание.рф эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.
Среди главных источников фитонцидов находятся лук, чеснок и клюква. Однако их чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем. Лук и чеснок, отметила Савкина, можно просто использовать при приготовлении различных блюд. Оптимальная порция употребления клюквы в сутки составляет 100 грамм.