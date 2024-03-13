Три копеечных продукта для здорового сердца назвали россиянам

Нарушение баланса микрофлоры кишечника может спровоцировать развитие алкоголизма. К такому выводу пришел микробиолог из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэй, сообщила "КП".

Согласно одной из версий, озвученных ученым, определенную роль в развитии тяги к алкоголю может сыграть избыток грибка Candida albicans в кишечнике. По другой теории нарушение микробиома кишечника может привести к тому, что мозг будет получать неправильные сигналы. Именно это, по мнению ученых, может вызывать желание употреблять алкоголь.

Еще одной причиной, по которой человек может испытывать тягу к спиртным напиткам, может стать повышенная проницаемость стенок кишечника. Через такие "дыры" бактерии могут попадать в кровь и вызывать воспаления. Они, в свою очередь, повышают склонность к алкоголизму.



