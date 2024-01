Связь Тейлор Свифт с Минобороны опровергли в США

Слухи о связи исполнительницы с Минобороны зампредседателя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх назвала теорией заговора.

"Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы", - заявила она.

При этом в своем комментарии она использовала слова из песни Свифт Shake it off.

Затем Сингх прошлась по вопросу финансирования правительства США. В этой теме она тоже сделала отсылку к другой песне Свифт - Out Of The Woods. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона обыграла фамилию певицы в слове swiftly и обратилась к Конгрессу, использовав название еще одной песни Свифт - I Wish You Would, имея в виду скорейшее одобрение законопроекта о финансировании.