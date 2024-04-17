Супермодель Ирина Шейк показала откровенное фото из ванной

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Публикация появилась на ее странице в социальной сети Instagram*.

Манекенщица поделилась с подписчиками снимком из ванной. На кадре она позирует перед камерой, прикрывая грудь одним полотенцем. Знаменитость сделала макияж в стиле smoky eyes. В качестве украшений она выбрала массивные сияющие серьги и колье.

Модель уже появлялась на публике в откровенных образах. Например, в марте Шейк посетила вечеринку Vanity Fair в смелом тотал-блэк. На ковровой дорожке 38-летняя манекенщица позировала в платье с ультракороткой пышной юбкой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.