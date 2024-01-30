30 января 2024, 14:12

Суд ограничил Алена Делона в дееспособности

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Французского актера Алена Делона ограничили в дееспособности.

Решение в отношении 88-летнего артиста принял суд, сообщил телеканал BFMTV.

Актеру оставили возможность совершать самостоятельные действия с оговоркой. По решению суда Делон не сможет совершать сделки по продаже недвижимости. Ответственность за это возложили на специально назначенного судом представителя. Он должен будет помогать актеру с медобслуживанием и вызовом врачей.

Адвокат дочери Делона Франк Бертон назвал вынесенный вердикт очень радостным. Близкие актера сделали его состояние здоровья предметом для разбирательств.


30 января 2024, 13:59
Пугачева не восстановит статус в случае возвращения в РФ — Михалков
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Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой будет крайне сложно вернуть свое место в случае возвращения на родину. Об этом режиссер Никита Михалков заявил ТАСС.

По его мнению, Пугачева уже не сможет получить прежний статус. Все это связано с ее недавними действиями, напомнил он.

"То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было", - заметил он.

Михалков отметил, что готов продолжить работу с артистами, которые вернулись в Россию при одном условии. Он должен убедиться в том, что они полностью переосмыслили ситуацию. Без уважения к человеку работать крайне сложно, подчеркнул он.


29 января 2024, 13:59
Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа
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Французские фермеры, которые недовольны политикой правительства, готовятся к блокаде Парижа. Об этом написала газета Figaro.

"Французская столица будет заблокирована с 14:00 понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", - указали авторы материала.

Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции вместе с профсоюзом Jeunes Agriculteurs намерены перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. В общей сложности эту акцию фермеры планируют проводить на протяжении пяти дней. Цель блокады французской столицы заключается в том, чтобы не допустить поставок любых товаров в город.


29 января 2024, 13:35
Стало известно, куда сбежал Максим Галкин
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Известный российский юморист Максим Галкин* после скандала на острове Бали отправился в Австралию. Об этом он сообщил в своем блоге.

В Австралии, по его словам, у него запланировано три концерта.

"Я уже в Австралии", - написал Галкин*, сопроводив публикацию соответствующим видео.

В субботу, 27 января, Галкина* не пустили на Бали без объяснения причин, где у него было запланировано мероприятие. Позже юморист предположил, что сотрудники пограничного контроля отказали ему во въезде в страну из-за письма из правительства РФ. Он заявил, что случившееся не связано с позицией властей Индонезии, так как они только удовлетворили российскую просьбу, не вникая в частности.

Кроме того, недавно в Эмиратах отменили концерт Галкина*. Юмориста также обвинили в разжигании межнационального конфликта. На прошлой неделе комик планировал выступить с новой программой в Таиланде. Однако оба концерта также отменили.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России
22 января 2024, 16:36
Киркоров усугубил положение словами о Пугачевой
РИА
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Певец Филипп Киркоров, которому объявили бойкот на телеканалах и концертных площадках, усугубляет свое положение, восторженно высказываясь о бывшей жене, певице Алле Пугачевой. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил актер и радиоведущий Гоген Солнцев.

Не так давно Киркоров назвал Примадонну «великой мудрой женщиной». На эстраде считают, что это сыграло с певцом злую шутку.

«Зря Филипп говорит про Пугачеву. <…> Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. <…> Роковая женщина для него: оставила след», - заметил Солнцев.

Он признался, что хотел записать с Пугачевой дуэт, но из-за ее «последних выходок» передумал.

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