Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
Французского актера Алена Делона ограничили в дееспособности.
Решение в отношении 88-летнего артиста принял суд, сообщил телеканал BFMTV.
Актеру оставили возможность совершать самостоятельные действия с оговоркой. По решению суда Делон не сможет совершать сделки по продаже недвижимости. Ответственность за это возложили на специально назначенного судом представителя. Он должен будет помогать актеру с медобслуживанием и вызовом врачей.
Адвокат дочери Делона Франк Бертон назвал вынесенный вердикт очень радостным. Близкие актера сделали его состояние здоровья предметом для разбирательств.