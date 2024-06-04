Starbucks подала заявки на регистрацию товарного знака в РФ

У человека, который перенес ковид, в будущем могут появиться проблемы с щитовидной железой. Об этом заявила завлаборатории Евгения Зяблицкая.

"Несмотря на то, что пандемия стихла, этот вопрос актуален, потому что заболевания щитовидной железы иногда развиваются через 3-5 лет после воздействия на организм фактора, который может их инициировать", - привел ее слова ТАСС.

Зяблицкая добавила, что патология щитовидной железы всегда была более характерной для женщин. В период разгара пандемии эта тенденция сохранилась, но количество обратившихся за помощью мужчин существенно выросло.

В период с 2023 года врачи начали выявлять намного больше опухолей щитовидной железы, но чаще всего их размер составляет до 1 см.