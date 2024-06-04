Starbucks подала заявки на регистрацию товарного знака в РФ
Компания Starbucks подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков в России.
Об этом сообщило RT со ссылкой на пресс-службу Роспатента.
По данным издания, компания подала заявки 23 и 24 мая. Всего бренд хочет зарегистрировать: "Старбакс кофе", Starbucks coffee, Starbucks, Frappuccino и другие.
Американская сеть кофеен Starbucks в марте 2022 года объявила о временной приостановке деятельности на территории России, включая поставки продукции.
В мае 2023 года компания ушла с российского рынка.