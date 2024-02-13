13 февраля 2024, 13:20

Стало известно, зачем Киркоров приехал в ДНР

РИА "Новости"
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Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров днем 13 февраля приехал в Донецкую Народную Республику, сообщил источник "360".

Во время поездки он приехал в Горловку. Здесь он посетил больницу, где пообщался с ранеными военнослужащими. Киркоров привез им гумпомощь в пакетах с надписью King. Кроме того, он спел перед пациентами и сотрудниками, а также привез подарки. В беседе с главврачом больницы король российской эстрады пообещал помочь заведению с протезами.

Также он выступил с речью и заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья.

Киркоров, наряду с другими звездами отечественного шоу-бизнеса, угодил в скандал после участия в так называемой голой вечеринке. Его и других участников мероприятия, организованного блогером Настей Ивлеевой, подвергли резкой критике за вызывающее поведение.


09 февраля 2024, 14:20
Стало известно, когда лучше всего чистить зубы сутра
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Зубы лучше чистить перед первым приемом пищи. Об этом в ходе беседы с «Москвой 24» заявил главный внештатный специалист-стоматолог столичного депздрава Игорь Золотницкий.

По его словам, зубы следует чистить два раза в день по две три минуты. Утренняя чистка должна проходить до завтрака, подчеркнул он.

«Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий», - рассказал он.

Вечером, продолжил Золотницкий, необходимо чистить зубы после последнего приема пищи, чтобы удалить налет - тонкую микробную пленку, которая образовывается на поверхности зуба.




09 февраля 2024, 13:46
Россиянам перечислили три самые полезные для здоровья каши
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Употребление круп на регулярной основе крайне полезно для организма человека. Об этом "Известиям"заявил кардиолог Грант Шехян. Дело в том, пояснил врач, что именно в крупах содержатся различные минералы и микроэлементы.

К примеру, овсянка обладает крайне сбалансированным составом. Эта каша помогает кишечнику работать активнее. Не менее полезными, по словам медика, являются пшенная крупа и гречка. Если в каши не добавлять масло, это сократит риски развития заболеваний сосудов и сердца, подчеркнул он.

08 февраля 2024, 14:30
Ломоносова посчитала ошибкой работу в сериале "Не родись красивой"
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Актриса театра и кино Ольга Ломоносова пытается избавиться от образа героини Киры из сериала "Не родись красивой". Работа в этом проекте была большой ошибкой, заявила она в эфире шоу "Откройте, Давид!" на YouTube.

Долгое время после сериала режиссеры видели в ней дерзкую Киру из мелодрамы. Именно поэтому Ломоносову не звали на пробы.

"Меня не воспринимали как серьезную актрису, потому что сериал - попса. Лучше было бы, если бы вообще не снималась", - отметила Ломоносова.



08 февраля 2024, 13:55
Врачи назвали продукты, которые помогут в борьбе с жиром
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Включение в рацион определенных продуктов может помочь в борьбе с висцеральным жиром, который накапливается в брюшной полости. Об этом диетологи сообщили "Российской газете".

Регулярное употребление порции квашеной корейской капусты под названием кимчи может снизить риск ожирения на 11%. Диетологи объяснили, что это низкокалорийный продукт, богатый пищевыми волокнами и молочнокислыми бактериями, а также витаминами и полифенолами.

Кроме того, в рацион следует включить белое мясо, рыбу, красное мясо, фасоль и яйца. Снизить количество жира также может помочь средиземноморская диета.


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