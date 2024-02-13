Стало известно, зачем Киркоров приехал в ДНР

Во время поездки он приехал в Горловку. Здесь он посетил больницу, где пообщался с ранеными военнослужащими. Киркоров привез им гумпомощь в пакетах с надписью King. Кроме того, он спел перед пациентами и сотрудниками, а также привез подарки. В беседе с главврачом больницы король российской эстрады пообещал помочь заведению с протезами.

Также он выступил с речью и заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья.

Киркоров, наряду с другими звездами отечественного шоу-бизнеса, угодил в скандал после участия в так называемой голой вечеринке. Его и других участников мероприятия, организованного блогером Настей Ивлеевой, подвергли резкой критике за вызывающее поведение.



