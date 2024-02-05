Стало известно, на сколько Киркоров снизил гонорары после
Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров вынужден был снизить стоимость своего гонорара.
Об этом сообщил Mash.
По данным издания, Киркоров снизил цену на свои гонорары почти на 4,5 миллиона рублей. Это произошло из-за падения спроса на его выступления. Теперь король эстрады в первую очередь будет выступать на частных корпоративах. Источники издания отметили, что Киркоров также сократил обычно заоблачный райдер. Теперь в нем только зеркала в пол, фруктовая корзинка, кола, мясная/сырная/хлебная нарезка, квашеная капуста и йогурт.
В качестве бонуса, отметил Mash, Киркоров соглашается добавить к выступлению небольшую подтанцовку.