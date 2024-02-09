Стало известно, когда лучше всего чистить зубы сутра

Об этом в ходе беседы с «Москвой 24» заявил главный внештатный специалист-стоматолог столичного депздрава Игорь Золотницкий.

По его словам, зубы следует чистить два раза в день по две три минуты. Утренняя чистка должна проходить до завтрака, подчеркнул он.

«Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий», - рассказал он.

Вечером, продолжил Золотницкий, необходимо чистить зубы после последнего приема пищи, чтобы удалить налет - тонкую микробную пленку, которая образовывается на поверхности зуба.











