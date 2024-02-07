Стало известно, как молочные продукты влияют на организм человека

"Мир изменился, изменилась почва, на которой растет то, что едят коровы. Их питание стало не совсем естественным. Поэтому и молочные продукты стали несколько иными по составу", - объяснила она в беседе со Sputnik.

Молочные продукты способны провоцировать различные патологии. Одними из самых распространенных реакций на них могут быть кожные заболевания, простуды, аутоиммунные заболевания щитовидной железы, органов и суставов.

При появлении недомоганий, связанных со сбоями защитных функций организма, стоит пройти тест на скрытую непереносимость лактозы, посоветовала врач.

