Стало известно, какие продукты для завтраков могут исчезнуть из магазинов

Завтрак - один из самых важных приемов пищи. Однако некоторые его виды могут быть крайне опасными для организма.

Сладкие йогурты и творожки, соки и нектары, обезжиренные молочные продукты - не лучшие варианты для приема пищи. Так или иначе все эти продукты связаны с употреблением сахара, указала RG.ru.



Популярные "быстрые каши" также являются не лучшим продуктом для завтрака. Крупы в них мелкие и пропарены, что снижает их питательную ценность.



