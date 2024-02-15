15 февраля 2024, 14:14

Стало известно, какие продукты для завтраков могут исчезнуть из магазинов

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В случае, если зерновые продукты для завтраков, отруби, а также смеси для мучных изделий включат в федеральную госинформсистему "Зерно", а затем начнут наказывать за неисполнение требований, то эти продукты уберут с полок магазинов.

Об этом сообщили "Известия".

Собеседник издания предупредил, что исполнение требований по регулированию приведет к дополнительным затратам в миллиарды рублей. В таких условиях розничным торговцам будет проще вовсе отказаться от них.


14 февраля 2024, 15:00
Врачи назвали самый опасный завтрак для желудка
pxhere.com
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Завтрак - один из самых важных приемов пищи. Однако некоторые его виды могут быть крайне опасными для организма.

Сладкие йогурты и творожки, соки и нектары, обезжиренные молочные продукты - не лучшие варианты для приема пищи. Так или иначе все эти продукты связаны с употреблением сахара, указала RG.ru.

Популярные "быстрые каши" также являются не лучшим продуктом для завтрака. Крупы в них мелкие и пропарены, что снижает их питательную ценность.


13 февраля 2024, 13:20
Стало известно, зачем Киркоров приехал в ДНР
РИА "Новости"
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Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров днем 13 февраля приехал в Донецкую Народную Республику, сообщил источник "360".

Во время поездки он приехал в Горловку. Здесь он посетил больницу, где пообщался с ранеными военнослужащими. Киркоров привез им гумпомощь в пакетах с надписью King. Кроме того, он спел перед пациентами и сотрудниками, а также привез подарки. В беседе с главврачом больницы король российской эстрады пообещал помочь заведению с протезами.

Также он выступил с речью и заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья.

Киркоров, наряду с другими звездами отечественного шоу-бизнеса, угодил в скандал после участия в так называемой голой вечеринке. Его и других участников мероприятия, организованного блогером Настей Ивлеевой, подвергли резкой критике за вызывающее поведение.


09 февраля 2024, 14:20
Стало известно, когда лучше всего чистить зубы сутра
https://www.piqsels.com/
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Зубы лучше чистить перед первым приемом пищи. Об этом в ходе беседы с «Москвой 24» заявил главный внештатный специалист-стоматолог столичного депздрава Игорь Золотницкий.

По его словам, зубы следует чистить два раза в день по две три минуты. Утренняя чистка должна проходить до завтрака, подчеркнул он.

«Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий», - рассказал он.

Вечером, продолжил Золотницкий, необходимо чистить зубы после последнего приема пищи, чтобы удалить налет - тонкую микробную пленку, которая образовывается на поверхности зуба.




09 февраля 2024, 13:46
Россиянам перечислили три самые полезные для здоровья каши
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Употребление круп на регулярной основе крайне полезно для организма человека. Об этом "Известиям"заявил кардиолог Грант Шехян. Дело в том, пояснил врач, что именно в крупах содержатся различные минералы и микроэлементы.

К примеру, овсянка обладает крайне сбалансированным составом. Эта каша помогает кишечнику работать активнее. Не менее полезными, по словам медика, являются пшенная крупа и гречка. Если в каши не добавлять масло, это сократит риски развития заболеваний сосудов и сердца, подчеркнул он.

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