12 июля 2024, 15:12

Стало известно, к чему может привести хронический насморк

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Обычный насморк может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Об этом"АиФ" предупредил врач Илья Антонов.

Дело в том, что хроническая форма насморка вызывает течение слизи и ее скопление в носоглотке. В таком случае человек вынужден дышать ртом. В случае, если насморк проявляется в детстве, у ребенка есть риск неправильного формирования костей черепа. Кроме того, у таких малышей нагрузка жевательных мышц распределяется неверно.

Также насморк может негативно влиять на процессы мозговой деятельности. Заболевание также приводит к неправильному прикусу, потере зубов и воспалительным процессам в ротовой полости.

12 июля 2024, 14:50
Врач назвала самый лучший напиток для жаркой погоды
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В жаркую погоду лучше всего пить столовые минеральные воды, некрепкий чай, домашние лимонады и квас. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

"Самый приоритетный напиток в жару - питьевая вода. Но, учитывая то, что мы при повышенном потоотделении теряем еще и некоторые минеральные вещества, то желательно пить столовые минеральные воды", - указала она.

По ее словам, такой напиток помогает поддерживать водно-электролитный баланс. На организм также хорошо влияет и некрепкий зеленый чай, а также напитки домашнего приготовления.


11 июля 2024, 14:10
Блогеров предложили поставить на учет в Роскомнадзор
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Блогеров с аудиторией свыше тысячи человек, могут обязать встать на учет в Роскомнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передал ТАСС.

Сейчас по закону, информация, которую распространяют без использования СМИ, должна иметь сведения о ее обладателе или распространителе.

Однако теперь это требование могут конкретизировать и "распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья аудитория превышает тысячу человек.


10 июля 2024, 14:49
Врач раскрыла, в чем опасность картофеля фри
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Потребление картофеля фри повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала РИА «Новости».

"Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете", - пояснила врач.

Врач отметила, что такими свойствами обладает картофель фри из ресторанов общепита. Дело в том, что в таких местах масло для фритюра меняют крайне редко. Калошина указала, что жирная пища в целом вредна для организма, но ею можно побаловать себя изредка.

10 июля 2024, 14:32
Штрафы для водителей электросамокатов могут ввести в России
РИА "Новости"
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Жители России продолжают направлять обращения в Госдуму с жалобами на лихачей на электросамокатах. Люди обеспокоены безопасностью на дорогах, указал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал, что в этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло в два с половиной раза, чем в прошлом за аналогичный период.

"Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности", - написал он.

Решение должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан.

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