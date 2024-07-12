Стало известно, к чему может привести хронический насморк

Об этом"АиФ" предупредил врач Илья Антонов.

Дело в том, что хроническая форма насморка вызывает течение слизи и ее скопление в носоглотке. В таком случае человек вынужден дышать ртом. В случае, если насморк проявляется в детстве, у ребенка есть риск неправильного формирования костей черепа. Кроме того, у таких малышей нагрузка жевательных мышц распределяется неверно.

Также насморк может негативно влиять на процессы мозговой деятельности. Заболевание также приводит к неправильному прикусу, потере зубов и воспалительным процессам в ротовой полости.