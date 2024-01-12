Стал известно, с кем сразится Милохин в дебютном боксерском бою

Сам турнир пройдет в Дубае 16 февраля. Соперником 22-летнего Милохина будет другой блогер - Аджмал Хан из Индии. Спортсмен уже участвовал в боях. К примеру, осенью 2021 года он уступил нокаутом коллеге по цеху Рашеду Бельхасе.

В прошлом году Милохин заявил о желании выступать в ММА. Он признался, что хочет сразиться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он, по словам блогера, аплодировал ему стоя. Усман Нурмагомедов, в свою очередь, предположил, что таким образом Милохин пытался привлечь внимание к своей персоне.

Осенью 2022 года Даня Милохин уехал из России. Он вернулся домой спустя год. Сразу после этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила призвать блогера в армию. Сразу после этого Милохин уехал в ОАЭ.

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