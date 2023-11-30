Собчак высмеяла хейтеров за критику постельных сцен с участием ее мужа
Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с критикой из-за обилия постельных сцен в новом сериале «Кеша должен умереть», где главную роль играет ее супруг Константин Богомолов. Знаменитость на своей странице в социальной сети высказалась по поводу участия мужа в откровенных сценах.
«Огромное количество вопросов было на премьере сериала „Кеша“: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с „другими женщинами“. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», - написала знаменитость.
Пост в соцсети Собчак сопроводила хэштегом «Бони и Клайд» с намеком на американских романтичных кинограбителей-любовников.
Зрители на премьере сериала «Кеша должен умереть» отметили обилие постельных сцен, в который участвует супруг Собчак Константин Богомолов. По сюжету актер играет любвеобильного женатого архитектора, который встречается одновременно с двумя бывшими женами. Сериал выйдет 1 декабря, Собчак рекомендовали не смотреть его.