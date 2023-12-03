Сын Киркорова проговорился журналистам о скором пополнении в семье
Певец Филипп Киркоров появился в кинотеатре «Октябрь» на премьере новогодней киноэпопеи “Елки-10”, в которой тоже принял участие. На мероприятие артист пришел вместе с детьми Мартином и Аллой-Викторией, которая 26 ноября отметила свое 12-летие. Журналисты сайта kp.ru расспросили брата именинницы о его подарке.
«Хочу карликового лабрадора. Думаю, что черного. Большого лабрадора мне не разрешили завести, но мы с папой договорились на карликового. Так что скоро у нас в доме будет четвертая собака», – сказал он.
Певица Ани Лорак тоже не оставила дочь Киркорова без подарка. Она подарила Алле-Виктории бриллиантовый браслет стоимостью более миллиона рублей.