03 декабря 2023, 03:17

Сын Киркорова проговорился журналистам о скором пополнении в семье

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певец Филипп Киркоров появился в кинотеатре «Октябрь» на премьере новогодней киноэпопеи “Елки-10”, в которой тоже принял участие. На мероприятие артист пришел вместе с детьми Мартином и Аллой-Викторией, которая 26 ноября отметила свое 12-летие. Журналисты сайта kp.ru расспросили брата именинницы о его подарке.

Мартин заявил, что подарил сестре компьютерную игру, о которой она давно мечтала. У самого мальчика день рождения 29 июня, Алла-Виктория старше брата на семь месяцев. Когда у сына артиста спросили, о чем мечтает он, то мальчик заявил о пополнении в семье в виде нового питомца.

«Хочу карликового лабрадора. Думаю, что черного. Большого лабрадора мне не разрешили завести, но мы с папой договорились на карликового. Так что скоро у нас в доме будет четвертая собака», – сказал он.

Певица Ани Лорак тоже не оставила дочь Киркорова без подарка. Она подарила Алле-Виктории бриллиантовый браслет стоимостью более миллиона рублей.
30 ноября 2023, 05:19
Собчак высмеяла хейтеров за критику постельных сцен с участием ее мужа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с критикой из-за обилия постельных сцен в новом сериале «Кеша должен умереть», где главную роль играет ее супруг Константин Богомолов. Знаменитость на своей странице в социальной сети высказалась по поводу участия мужа в откровенных сценах.

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала „Кеша“: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с „другими женщинами“. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», - написала знаменитость.

Пост в соцсети Собчак сопроводила хэштегом «Бони и Клайд» с намеком на американских романтичных кинограбителей-любовников.

Зрители на премьере сериала «Кеша должен умереть» отметили обилие постельных сцен, в который участвует супруг Собчак Константин Богомолов. По сюжету актер играет любвеобильного женатого архитектора, который встречается одновременно с двумя бывшими женами. Сериал выйдет 1 декабря, Собчак рекомендовали не смотреть его.

28 ноября 2023, 05:42
Бузова подарила отцу квартиру
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица и телеведущая Ольга Бузова сделала дорогой подарок своему отцу Игорю Бузову на 60-летний юбилей. Она купила ему квартиру. Об этом презенте звезда объявила на концерте в Москве, куда пришли ее родные, сообщил StarHit.

«У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! Главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей... Ты скоро в нем будешь жить», - сказала Бузова.

Звезда поблагодарила отца за жизнь и обратилась к поклонникам, призвав их беречь и ценить своих родителей.

Где находится квартира и сколько она стоила, певица не раскрыла. Несколько лет назад Бузова сделала такой же подарок своей матери Ирине, купив ей квартиру в ​Санкт-Петербурге.

Ранее певец Дима Билан похвалился, что купил себе квартиру с видом на Красную площадь. Артист заявил, что хочет оборудовать там студию.

21 ноября 2023, 15:55
Сапковский анонсировал выход новой книги по "Ведьмаку"
https://pxhere.com/
Читайте нас в: Google Новости
Новая часть фэнтезийного цикла "Ведьмак" выйдет в конце 2024 года. Об этом писатель Анджей Сапковский сообщил в беседе с польским изданием Gazeta.pl.

В мировую продажу книга поступит только в начале 2025 года. Сапковский не стал раскрывать деталей нового романа. Не открыл он и название новой книги и точной даты выхода.

Еще летом польский писатель признался, что работает над новой книгой по "Ведьмаку". Он также обещал завершить продолжение культовой саги через год.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. В центре сюжета - ведьмак Геральт из Ривии, мастер меча и волшебных знаков, который за деньги уничтожает различных монстров и мифических созданий.

20 ноября 2023, 13:31
Фадеев сообщил о создании музыкального конкурса «Евроазия»
https://ru.freepik.com/
Читайте нас в: Google Новости
Продюсер Максим Фадеев готовит запуск фестиваля-конкурса под названием "Евроазия". Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Согласно его плану, хозяйками конкурса станут Россия, Турция и Узбекистан. Проводить "Евроазию" намерены один раз в год в августе.

"Что, как не музыка, должно объединять людей в наши дни? Уверен, что чем больше будет таких инициатив - тем лучше. Что останется надолго - покажет время", - написал Фадеев.

Концепцию нового песенного конкурса Фадеев разработал еще в начале 2023 года. Ею заинтересовались власти Узбекистана. Планируется, что "Евроазия" станет Международной музыкальной "олимпиадой".

Российский продюсер также добавил, что страны-хозяйки конкурса уже начали прием заявок на участие.

Новости по теме