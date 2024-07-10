10 июля 2024, 14:32

Штрафы для водителей электросамокатов могут ввести в России

РИА "Новости"
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Жители России продолжают направлять обращения в Госдуму с жалобами на лихачей на электросамокатах.

Люди обеспокоены безопасностью на дорогах, указал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал, что в этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло в два с половиной раза, чем в прошлом за аналогичный период.

"Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности", - написал он.

Решение должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан.

10 июля 2024, 14:49
Врач раскрыла, в чем опасность картофеля фри
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Потребление картофеля фри повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала РИА «Новости».

"Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете", - пояснила врач.

Врач отметила, что такими свойствами обладает картофель фри из ресторанов общепита. Дело в том, что в таких местах масло для фритюра меняют крайне редко. Калошина указала, что жирная пища в целом вредна для организма, но ею можно побаловать себя изредка.

08 июля 2024, 15:34
Врачи назвали необычные свойства мороженого
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Мороженое содержит в себе намного больше кальция и белка, чем другие продукты. Кроме того, это десерт не провоцирует сильные "скачки" сахара в крови. Об этом изданию Daily Mail рассказали диетологи из США Шелли Боллс и Стефани Ван'т Зелфден.

Доктор Боллс отметила, что две трети чашки молочного мороженого содержат около 12% от рекомендуемой для взрослого человека суточной нормы кальция.

Благодаря оптимальному сочетанию жиров и белков мороженое не провоцирует слишком резкого увеличения концентрации глюкозы в крови. Предотвращение таких колебаний уровня сахара снижает риск развития диабета и болезней сердца.


08 июля 2024, 15:26
Быструю утомляемость назвали симптомом опасных заболеваний
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Быстрая и регулярная утомляемость может указывать на ряд опасных заболеваний. Об этом заявил профессор Российского биотехнологического университета и доктор медицинских наук Григорий Флакс.

По его словам, самая распространенная причина неприятных симптомов - дефицит железа.

"Как правило, с жалобами на утомляемость обращаются к неврологу, а при дальнейшем обследовании можно обнаружить заболевания в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, фтизиатрии, урологии, эндокринологии, онкологии", - привело его слова РИА "Новости".

Специалист отметил, что быстрая утомляемость считается вполне естественной реакцией организма на перегрузки.

04 июля 2024, 14:30
Диетолог предупредила о вреде шашлыка
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В жаркую погоду организм человека бросает все силы на приспособление к высоким температурам. В таких условиях он с трудом переваривает жареное мясо. Летом лучше всего употреблять рыбу и морепродукты, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" диетолог Нурия Дианова.

"Хуже усваивается жирная, жареная, фастфуд. Мясо - баранина, говядина, свинина. Так как организм борется с выравниванием температуры, то там ему не до процессов пищеварения тяжелой пищи", - пояснила она.

Из всех видов белковой пищи, заметила врач, лучше всего усваиваются омлеты, морепродукты и рыба. Это объясняется тем, что в них нет соединительно-тканных волокон, как в мясе.

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