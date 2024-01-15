Актер приставал к школьнику во время спектакля в Подмосковье

Об этом сообщил Shot.

По данным издания, ЧП произошло в Орехово-Зуеве. Школьник хотел играть на сцене, поэтому родители его отдали в театральный кружок. С конца лета воспитанники студии начали готовить спектакль "Спящая красавица" в Зимнем театре.

В день премьеры актер постарше предложил юному артисту "поиграть в уролога". Студент предложил им обоим снять штаны, а затем он "как врач" осмотрел бы его половой орган. После чего он предложил мальчику "доиграть" после спектакля в подвале театра.

Юному артисту игра не понравилась. До конца мероприятия в гримерку он заходил только вместе с другими людьми, а дома шокировал родителей рассказом.

Полиция уже возбудила уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. "Урологу" грозит до 20 лет колонии.







