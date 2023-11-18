18 ноября 2023, 04:48

Сдавшую и измученную Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре

РИА «Новости»
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Сбежавшая из России певица Алла Пугачева вместе с сыном Гарри пришла в Киккский монастырь на Кипре. Как отметил сайт kp.ru, вид звезды оставлял желать лучшего: артистка еле-еле передвигалась и казалась измученной.

В мужском монастыре Киккос находится Киккская икона Божией Матери, по преданию ее написал апостол Лука. Миллионы верующих приходят туда, чтобы помолиться этому образу. Среди них оказалась и Алла Пугачева, которая ранее рассказала о болезнях и невзгодах, преследующих ее всю жизнь.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове. После Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось... Полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», – написала звезда в соцсетях.

«Завистники и клеветники»

Не забыла артистка упомянуть и своих хейтеров, якобы распускающих грязные слухи. Пугачева назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

По ее словам, именно эти люди оттолкнули от нее преданную аудиторию, ради которых исполнительница «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». При этом звезда ничего не сказала про мужа Максима Галкина*, который после начала спецоперации спешно оставил Родину, стал открыто оскорблять россиян и помогать ВСУ.

После предательства юмориста российские поклонники отвернулись от него и ждали заявлений от Пугачевой, однако в тот момент артистка предпочла отмалчиваться. Долгие годы звездная пара зарабатывала деньги в России, но в трудный момент не поддержала родную страну.

Из Израиля тоже сбежали

После февраля прошлого года семья переехала в Израиль, но 7 октября в этой стране началось обострение конфликта с Палестиной. После сообщений об обстрелах Галкин* заявил, что не собирается покидать еврейское государство. Он отметил, что даже не рассматривал возможность уехать. Россияне снова ополчились на юмориста, ведь с Россией комик обошелся иначе.

Впрочем раннее заявление артиста больше неактуально. Через месяц после начала событий в Израиле Пугачеву и Галкина сфотографировали на Кипре. Там у пары роскошная квартира в престижном районе и никаких конфликтов с Палестиной. Но даже если на Кипре что-то произойдет, то у артистов есть запасной вариант. Как заявил общественник Роман Худяков, семья может переехать в США, где живет старшая дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте.

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

19 ноября 2023, 04:48
«Вообще неинтересно». Лариса Гузеева сравнила Харламова с аутистом
Кинопоиск
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Телеведущая Лариса Гузеева сравнила шоумена и актера Гарика Харламова с аутистом. О своих впечатлениях от работы с комиком звезда рассказала на проекте «Кстати».

Актриса снялась с шоуменом в фильме «Теща», который появится 30 ноября на экранах российских кинотеатров. По ее словам, Харламов всегда приходил на съемочную площадку очень подготовленным. Артист быстро соображал и демонстрировал высший профессионализм в своем деле.

«Он золотой. Он солнце… Мне кажется, Гарику вообще неинтересно все, что до команды мотор, до выхода на сцену и после. Он как аутист в этом смысле… Вот он, например, ни разу не пришел не готовый на съемку. Он ни разу не тупил там с текстом», – заявила Гузеева.

По словам телеведущей, иногда Харламов опаздывал на съемки. Знаменитость мог не появляться 8-9 часов. Однако из-за его хорошей игры и вовлеченности в процесс подобные пропуски не очернили впечатления звезды.

19 ноября 2023, 04:41
«Время и усилие». Сваха Сябитова рассказала Бузовой секрет, как найти избранника
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По словам Сябитовой, женщине важно уделить время для поиска избранника. Также современная дама должна заботиться о себе и собственном счастье.

«Потому что найти мужа - это как найти хорошую работу; и собеседования - как свидания, на это нужно и время, и усилие, и деньги, в том числе», – отметила Сябитова.

По ее мнению, Бузова слишком много времени тратит на карьеру. Из-за этого артистка забывает про личное счастье. Также телеведущая обратила внимание на успехи певицы. По ее словам, Ольга многого достигла самостоятельно и это похвально.

Ранее стало известно, что Бузова и ее бывший возлюбленный певец Давид Манукян (известный под псевдонимом Дава) вместе они отправились на съемки нового шоу «Сокровища императора» в Китай. Источник издания StarHit отметил, что несмотря на это шансы на воссоединение звездной пары крайне малы, так как недавно Дава объявил о начале новых отношений с другой девушкой.
18 ноября 2023, 05:11
Обвиняла россиян в пьянстве и сбежала из страны. За что Троянову внесли в список иноагентов?
Кинопоиск
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Минюст России внес в список иноагентов актрису Яну Троянову*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине», - сказано в документе.

В злополучный список звезду призвал включить заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Троянова* неоднократно оскорбляла россиян и называла их «русскоязычными заложниками». При этом именно в России артистка заработала себе целое состояние, играя в сериалах и фильмах.

Оскорбления в сторону своих же российских поклонников оказались не единичными, за что женщину внесли в список иноагентов. После февраля 2022 года знаменитость переехала во Францию. Когда Троянова* оказалась за пределами Родины, то сравнила свою страну с “изнасилованной женщиной”, над которой надругался “ущербный пьяница”.

По словам звезды, такое мнение о России у нее возникло из-за пьянства, которое якобы является слабостью жителей государства. Скандальные заявления Трояновой* вызвали шквал негатива среди народа и ее коллег по цеху. Актрису и раньше критиковали за резкие политические высказывания, однако после СВО звезда ушла в отрыв.

* Яна Троянова - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

17 ноября 2023, 13:42
Михалков отказался обсуждать поездки Пугачевой в Россию
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Беседа режиссера с представителями СМИ состоялась на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Журналисты поинтересовались его мнением касаемо путешествий Пугачевы.

"Она мне не интересна. Я не вагоновожатый!", - заявил режиссер.

Он признался, что уже давно не следит за жизнью Пугачевой. Михалков также пожелал российской исполнительнице крепкого здоровья.

Алла Пугачева с семьей покинула Россию и переехала в Израиль. Однако после начала палестино-израильского конфликта супруги вместе с детьми отправились на Кипр.

В начала ноября примадонна российской эстрады на короткое время вернулась домой. Фанаты ее поездки встретили неоднозначно.

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