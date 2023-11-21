В мировую продажу книга поступит только в начале 2025 года. Сапковский не стал раскрывать деталей нового романа. Не открыл он и название новой книги и точной даты выхода.

Еще летом польский писатель признался, что работает над новой книгой по "Ведьмаку". Он также обещал завершить продолжение культовой саги через год.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. В центре сюжета - ведьмак Геральт из Ривии, мастер меча и волшебных знаков, который за деньги уничтожает различных монстров и мифических созданий.