21 ноября 2023, 15:55

Сапковский анонсировал выход новой книги по "Ведьмаку"

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Новая часть фэнтезийного цикла "Ведьмак" выйдет в конце 2024 года. Об этом писатель Анджей Сапковский сообщил в беседе с польским изданием Gazeta.pl.

В мировую продажу книга поступит только в начале 2025 года. Сапковский не стал раскрывать деталей нового романа. Не открыл он и название новой книги и точной даты выхода.

Еще летом польский писатель признался, что работает над новой книгой по "Ведьмаку". Он также обещал завершить продолжение культовой саги через год.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. В центре сюжета - ведьмак Геральт из Ривии, мастер меча и волшебных знаков, который за деньги уничтожает различных монстров и мифических созданий.

20 ноября 2023, 13:31
Фадеев сообщил о создании музыкального конкурса «Евроазия»
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Продюсер Максим Фадеев готовит запуск фестиваля-конкурса под названием "Евроазия". Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Согласно его плану, хозяйками конкурса станут Россия, Турция и Узбекистан. Проводить "Евроазию" намерены один раз в год в августе.

"Что, как не музыка, должно объединять людей в наши дни? Уверен, что чем больше будет таких инициатив - тем лучше. Что останется надолго - покажет время", - написал Фадеев.

Концепцию нового песенного конкурса Фадеев разработал еще в начале 2023 года. Ею заинтересовались власти Узбекистана. Планируется, что "Евроазия" станет Международной музыкальной "олимпиадой".

Российский продюсер также добавил, что страны-хозяйки конкурса уже начали прием заявок на участие.

20 ноября 2023, 05:11
Фаворит Пугачевой объяснил, почему певица сбежала из России
РИА «Новости»
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Певец и актер Сергей Савин, который называет себя фаворитом артистки Аллы Пугачевой, рассказал о причинах отъезда певицы из России. Его слова привел сайт aif.ru.

По его мнению, на такой поступок Пугачева решилась из-за своего мужа Максима Галкина*. Савин отметил, что он имеет большое влияние на певицу. Примадонна очень прислушивается к супругу, сказал актер.

Савин добавил, что многие последние высказывания артистка сделала «на эмоциях» и, по его словам, обращены они к конкретным людям.

После начала СВО Алла Пугачева вместе с Галкиным* и детьми уехали из России в Израиль. Когда там обострился палестино-израильский конфликт они сбежали и оттуда - на Кипр. Недавно певица приезжала в Россию, предположительно, чтобы записаться в студии. После поездки она написала гневный пост в соцсетях о «кучке оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

20 ноября 2023, 04:41
Филипп Киркоров захотел записать альбом с новым голосом и под псевдонимом
РИА «Новости»
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Народный артист РФ Филипп Киркоров может выпустить альбом с неузнаваемым голосом под псевдонимом. Об этом артист заявил в интервью для Telegram-канала «Звездач».

«Мне надо альбомчик записать неузнаваемым голосом. Могу сделать так, что не узнают», – сказал исполнитель.

Он отметил, что пока это «мысли вслух» и назвал это любопытным «экспериментом».

В начале ноября Киркоров удивил своих поклонников необычным выступлением на фестивале Best Music Fest в Дубае. Там он не пел, а танцевал стриптиз. Сначала он снял с себя красный пиджак, отбросив его подальше, а затем повернулся спиной к публике и стал выполнять движения ягодицами.

За неделю до этого артист принял участие в благотворительном аукционе, прошедшем на презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной. Там он приобрел картину «Примадонна» стоимостью 700 тысяч рублей.

19 ноября 2023, 04:48
«Вообще неинтересно». Лариса Гузеева сравнила Харламова с аутистом
Кинопоиск
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Телеведущая Лариса Гузеева сравнила шоумена и актера Гарика Харламова с аутистом. О своих впечатлениях от работы с комиком звезда рассказала на проекте «Кстати».

Актриса снялась с шоуменом в фильме «Теща», который появится 30 ноября на экранах российских кинотеатров. По ее словам, Харламов всегда приходил на съемочную площадку очень подготовленным. Артист быстро соображал и демонстрировал высший профессионализм в своем деле.

«Он золотой. Он солнце… Мне кажется, Гарику вообще неинтересно все, что до команды мотор, до выхода на сцену и после. Он как аутист в этом смысле… Вот он, например, ни разу не пришел не готовый на съемку. Он ни разу не тупил там с текстом», – заявила Гузеева.

По словам телеведущей, иногда Харламов опаздывал на съемки. Знаменитость мог не появляться 8-9 часов. Однако из-за его хорошей игры и вовлеченности в процесс подобные пропуски не очернили впечатления звезды.

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